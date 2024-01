Chor des MC 1888 verbreitet Freude mit Heimkonzerten

(wS/mc) Siegen 25.01.2024 | Schenken macht Freude und nicht nur an Weihnachten und Geburtstagen. Dieser Gedanke kam dem Vorstand des MC 1888 just zum Jahreswechsel. Was der Männerchor schenken kann ist in erster Linie Gesang, und zwar den Mitmenschen, die einem Konzert aus Gründen der Immobilität nicht beiwohnen können. So wurde schnell klar, dass der Chor solche Menschen mit einem Liedvortrag erfreuen wollte.

An einem winterlich kalten Samstagmorgen besuchte der Chor das Christofferhaus in Siegen und das Marien Hospiz Louise von Marillac auf der Eremitage. Im Christofferhaus wurde der Chor sehr freundlich und herzlich von Mitarbeitern und Heimbewohnern im Speisesaal empfangen. Das Dirigat lag an diesem Tag in den erfahrenen Händen unseres Vizechorleiters Gerald Pauly, der mit Elan und dem gewohnten Schwung die durch Krankheit dezimierte Truppe auf gesanglicher Höhe hielt. So erfreute eine Liedauswahl aus geistigen, männerchorspezifischen und modernen Stücken die Zuhörer/innen, die dem Chor als Dank reichlich Beifall zollten. Lediglich bei dem auf Wilnsdorfer Platt gesungenen „Abendlied“ sah man zum Teil in fragende Gesichter – sind doch die Siegener mit der Sprache der Wielandsgemeinde nicht so vertraut.

Bei dem anschließenden Besuch im Marien Hospiz sang der Chor in der Kapelle der Einrichtung, von wo die Lieder in die Zimmer der Heimbewohner übertragen wurden. Auch hier war die Leitung dankbar für das Engagement des Chores. Ein Gast drückte es so aus: „Es war eine wunderschöne Abwechslung im Alltag.“

Die Sänger des Männerchores 1888 fuhren an diesem Tag mit dem guten Gefühl nach Hause, den Heimbewohnern an diesem Wintertag etwas Licht und Wärme gegeben zu haben.

