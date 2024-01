Ein Hohenhainer tourt mit seiner Folk-Rock Band „Waldläufer“ über Deutschlands Bühnen

(wS/red) Freudenberg 20.01.2024 | Daniel Pelger, den man in seinen Bekanntenkreisen eher als Harry kennt, kommt aus Freudenberg-Hohenhain und ist Sänger und Bassist in der aufstrebenden Folk-Rock Band „Waldläufer“. Mit Hendrik Roth aus Siegen, einem guten Freund aus Schultagen, tat er sich in der tristen Coronazeit zusammen, um gemeinsam Musik zu machen. Daraus entstand etwas ganz Besonders, denn die beiden verbindet nicht nur die Musik, sondern auch die Liebe zum Mittelalter. So kam es schließlich zur Folk-Rock Band Waldläufer, deren Name nicht zuletzt auch auf die einladende, bewaldete Landschaft von Freudenberg zurückzuführen ist, in der die beiden schon etliche Wanderstunden verbrachten.

Im Laufe des vergangenen Jahres stießen Dennis Bausdorf aus Kirchen an Mandoline und Tin Whistle und Nadine Seiffert aus Gemünden (Westerwald) an der Percussion dazu und verdoppelten mit ihrem Talent die Möglichkeiten und Bandbreite der Band, welche schon kurz darauf ihre Reisen durch die Nation antrat. In Orten wie Dortmund, Ronneburg, Schüttorf, Hettstedt und auch schon mehrmals auf dem Mittelaltermarkt in Freudenberg haben sie ihre Musik zum Besten gegeben und freuen sich auch heute schon auf die nächsten Konzerte über den Dächern des alten Fleckens. 2023 fanden Waldläufer dann zum ersten Mal Platz im Programm auf dem großen MPS (Mittelalterlich Phantasie Spectaculum) in Bückeburg. Und der weitere Erfolg bleibt nicht aus: ihre erste Single „Adelig“ wurde bei Spotify und anderen Streamingdiensten innerhalb der ersten 4 Wochen über 8.000 mal gestreamt.

Auch dieses noch junge Jahr begann für die Band mit einem Highlight: am 4. und 5. Januar traten sie offiziell im Programm des Phantastischen Lichterweihnachtsmarkts in Dortmund auf und im Juni kommt auf die Siegerländer ein Auftritt beim Sternenklang-Festival in der Nähe von Erfurt zu. Dort findet sich die Band auf dem offiziellen Veranstaltungsposter neben bekannten Bands wie der Folk-Größe Versengold wieder. Wer Waldläufer bald im Siegerland live sehen will, hat am 09. Februar die Chance dazu: im Vortex Surfer Club in Siegen-Weidenau tritt sie als Vorband der Folk-Rock Band „Ticket to Happiness“ auf, auch eine Band, die ihre Wurzeln ebenfalls im Siegerland hat.

Beitrag: Waldläufer, Lina Narkiewicz, Axel Ollenschläger

Bilder. Lina Narkiewicz

