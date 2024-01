Feuerwehreinsatz auf der A45: Gemeldeter LKW-Brand schnell abgearbeitet

(wS/red) Freudenberg 12.01.2024 | Am Freitagvormittag gegen 10:07 Uhr wurde der Feuerwehr Freudenberg ein brennender Müllwagen auf der Autobahn A45 am Parkplatz Brüner Heide zwischen Freudenberg und Olpe in Fahrtrichtung Olpe gemeldet. Die Einsatzkräfte der Freudenberger Feuerwehr reagierten umgehend und eilten mit mehreren Fahrzeugen zur Einsatzstelle.

Als die Feuerwehr am Ort des Geschehens eintraf, hatte der Müllwagen bereits Teile seiner brennenden Ladung abgeladen. Die Einsatzkräfte konnten nun zügig den in Brand geratenen Müll ablöschen. Verletzt wurde niemand.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

