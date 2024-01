Gewinnerin des Bad Laaspher Adventskalenders freut sich über 500€ / Zweiter Gewinner weiterhin gesucht

(wS/bl) Bad Laasphe 11.01.2024 | 24 Tage, knapp 1.000 ausgefüllte Lose, 24 Tagespreise und eine Hauptgewinnerin. Das war der Bad Laaspher Adventskalender 2023.

Durch die Teilnahme und Unterstützung zahlreicher Bad Laaspher Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister gab es im Dezember bereits zum 5. Mal den beliebten Bad Laaspher Adventskalender. Kunden, die während der Adventszeit teilnehmende Händler oder Restaurants besucht und Lose ausgefüllt haben, bekamen die Chance auf tolle Tagespreise und am Ende sogar auf ein sagenhaftes Weihnachtsgeld in Höhe von 500€!

Knapp 1.000 ausgefüllte Lose zeigen erneut wie beliebt der Adventskalender bei den Laasphern ist und dass es sich lohnt, die heimischen Geschäfte, Händler und Restaurants zu besuchen. Aus den vielen Teilnehmern wurde jetzt die überraschte Gewinnerin gezogen. Enya Schirmer hatte ihr Los in nach einem Einkauf ausgefüllt und freut sich jetzt sehr über den unerwarteten Gewinn von 500 €. „Es war das erste Mal, dass ich mitgemacht habe. Ich freue mich so sehr, der Gewinn kommt super gelegen, im Februar fliege ich mit einer Freundin nach London und die 500€ passen natürlich sehr gut in meine Urlaubskasse.“

Gesucht wird dagegen immer noch nach dem zweiten Hauptgewinner – dem Besitzer des Bad Laaspher Schokoladenadventskalenders mit der Nummer 615! Bisher hat sich noch niemand gemeldet. Diejenigen, die ihren Kalender bei EDEKA Kilian in Bad Laasphe gekauft und behalten oder verschenkt haben, sollten einen Blick auf die Rückseite werfen. Noch bis zum 31. Januar 2024 kann der Besitzer sich bei der TKS melden und weitere 500€ in bar abholen.

Die TKS als Organisator des Kalenders dankt allen teilnehmenden Partner, ohne deren Unterstützung diese tolle Erfolgsaktion mit so großen Hauptgewinnen gar nicht möglich wäre: Wohlerts Center Apotheke, REWE-Markt Treude, Residenz-Kino-Center, Wittgensteiner Holzkontor GmbH, Staehler 1888 GmbH, Schäfers Backstuben, Buchhandlung Artur Blöcher, TechnikTeam Hubich, Küchenkomfort Schönwald, Brauhaus Zur Sonne, Nähkästchen, Klein & Swietek Praxis für Krankengymnastik und Podologie, Edeka Frischemarkt Quitadamo GmbH, Stadtparfümerie Acker, Radsport Heimes, Bernhardt`s Fleisch und Wurstwaren, TKS Bad Laasphe GmbH, Blumen und Kunst Alla Rodermil, Wohnzeug Achatzi, Edeka-Markt Kilian, Stadt-Apotheke Bad Laasphe, Ökumenischer Weltladen, KÖ13 zieht an, Fitnesssstudio RadioActiv.



Foto: TKS