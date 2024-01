Großeinsatz in Dreis-Tiefenbach: Garagenbrand greift auf Mehrfamilienhaus über – Rettungskräfte im Einsatz

(wS/red) Netphen 25.01.2024 | ERSTMELDUNG | Die Feuerwehr Netphen wurde heute um 16:40 Uhr zu einem Großbrand in der Weidenauer Straße in Dreis-Tiefenbach alarmiert. Gemeldet wurde ein Garagenbrand in einem Mehrfamilienhaus.

Die ersten Einsatzkräfte trafen bereits nach 4 Minuten und 10 Sekunden am Ort des Geschehens ein. Leider hatte sich das Feuer zu diesem Zeitpunkt bereits von der Garage auf die Außenfassade ausgedehnt, insbesondere auf eine Wärmedämmung aus Styropor, die in Vollbrand stand. Von dort griff das Feuer auf die mittlere Wohnung von insgesamt drei Wohneinheiten über, bevor es sich auf den Dachstuhl ausbreitete.

Aufgrund der Ungewissheit, ob sich noch Personen in den Wohnungen befanden, begann die Feuerwehr sofort mit der Brandbekämpfung in der mittleren Wohnung und gleichzeitig mit der Rettung von Personen in der rechten Wohneinheit. Glücklicherweise konnten alle 16 betroffenen Personen unverletzt das Gebäude verlassen und wurden von Einsatzkräften des Kreises Siegen-Wittgenstein sowie des DRK betreut und im Siegener Rettungsbus untergebracht.

Während des weiteren Einsatzverlaufs wurde das Ordnungsamt der Stadt Netphen hinzugezogen, um gemeinsam mit der Polizei alternative Unterkünfte für die betroffenen Bewohner zu organisieren, da alle drei Wohnungen vorübergehend unbewohnbar wurden.

In der mittleren Garage brannten mehrerer Gegenstände und nach ersten Informationen der Feuerwehr standen mehrere Lithium-Ionen-Akkus in Flammen. Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund dieser Akkus als besonders herausfordernd und erforderten erhebliche Mengen an Löschmittel. Die Garage wurde schließlich mit einem Schaumteppich geflutet.

Insgesamt beteiligten sich fünf Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Netphen und eine Einheit der Feuerwehr Siegen an dem Einsatz. Der Rettungsdienst war mit einer Betreuungseinheit, zwei RTWs und einem Notarzteinsatzfahrzeug – etwa 20 Kräften vor Ort. Die Weidenauer Straße musste während der Löscharbeiten vollständig gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen sechsstelligen Eurobetrag.

