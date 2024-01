Kettlebells und Battle Ropes – Fortbildung des Kreissportbundes in der Pulverwaldhalle

(wS/ksb) Siegen 23.01.2024 | Der Kreissportbund Siegen-Wittgenstein veranstaltet am Sonntag, 18. Februar, 9 bis 16 Uhr, eine Übungsleiter-Fortbildung zum Thema “Kettlebells und Battle Ropes” in der Erndtebrücker Pulverwaldhalle. Das Kettlebell-Training bildet einen Teil des Functional Trainings, das komplexe Bewegungsabläufe beinhaltet, die mehrere Gelenke und Muskelgruppen beanspruchen. Battle-Rope-Training fordert vor allem die

Oberkörpermuskulatur, Arme und Schultern, aber auch die stabilisierende Rumpf- und Beinmuskulatur. Hierbei wird als Trainingsgerät ein Schwungtau eingesetzt. ÜL-C-Lizenzinhaber erhalten für die Teilnahme vier Lizenzpunkte zur Verlängerung. Die Teilnahme kostet 55 Euro für Vereinsmitglieder aus den Kreisen Siegen-Wittgenstein und Olpe. Infos und Anmeldung: Tel 0271/33888570. Ergänzt wird die Fortbildung durch zwei weitere Teile mit dem Thema “Sling-Trainer und Body-Weight-Übungen” am Sonntag, 17. März, sowie “Strong Class (HIIT Training)” am 24. November.

KSB bildet wieder Sporthelfer aus

Am letzten Februar- und am ersten März-Wochenende bietet der Kreissportbund Siegen-Wittgenstein wieder eine Sporthelfer-Ausbildung an, die diesmal in der Geisweider Friesenhalle stattfindet. Sporthelfer haben die Möglichkeit, Übungsleitungen bei der Planung und Durchführung von sportlichen und außersportlichen Angeboten für Kinder und Jugendliche zu unterstützen. Wer zwischen 13 und 17 Jahren alt ist, Ideen mitbringt und neue Trends in Spiel-, Sport- und Freizeitnangeboten gestalten möchte, ist herzlich zur Ausbildung eingeladen. Die Teilnahme kostet 80 Euro. Infos und Anmeldung beim KSB unter Tel. 0271/33888572.