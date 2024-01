KFZ-Zulassungen ab Montag wieder in Siegen möglich

(wS/si) Siegen 09.01.2024 | Ab 15. Januar wieder SI- und BLB-Kennzeichen möglich – Wunschkennzeichen können bis auf Weiteres nicht reserviert oder vergeben werden

Ab Motag, 15. Januar, können Siegerländer und Wittgensteiner ihre Fahrzeuge wieder in der Zulassungsstelle des Kreises in Siegen an- und ummelden. Dort werden dann auch wieder SI- und BLB-Kennzeichen ausgegeben. „Wir sind sehr dankbar, dass wir in den vergangenen Wochen mit Hilfe unserer Nachbarkreise überhaupt in der Lage waren, Kfz-Zulassungen zu ermöglich“, sagt Landrat Andreas Müller: „Jetzt sind die notwendigen Fachverfahren wieder online, so dass unsere Zulassungsstelle in Siegen die Arbeit wieder aufnehmen kann“, freut sich der Landrat. Sobald Zulassungen auch in Bad Berleburg wieder möglich sind, wird die Kreisverwaltung zeitnah darüber informieren.

Allerdings wird die Reservierung und Ausgabe von Wunschkennzeichen noch für einen längeren Zeitraum nicht möglich sein: „Dazu fehlt uns der Zugriff auf die Datenbank mit allen vergebenen Kennzeichen. Die ist zwar grundsätzlichen noch vorhanden, die Backups müssen aber zunächst auf Virenfreiheit überprüft werden, bevor sie wieder genutzt werden können, was auf der Prioritätenliste der Südwestfalen-IT verständlicherweise nicht ganz oben steht und deshalb erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen wird“, erläutert Thomas Schneider, Ordnungsamtsleiter des Kreises Siegen-Wittgenstein und damit auch für die Zulassungsstelle zuständig.

In der Praxis werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zulassungsstelle erst beim eigentlichen Anmeldevorgang feststellen, ob ein Kennzeichen bereits vergeben wurde oder neu vergeben werden kann. Deshalb werden zunächst Zahlen- und Buchstabenkombinationen zur Vergabe ausgewählt, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit noch frei sind.

Wer ab dem 15. Januar ein Fahrzeug in Siegen an-, ab- oder ummelden möchte, kann sich ab Freitag, 12. Januar, einen Termin geben lassen. Dies geschieht unter den Nummer 0271 333- und den Durchwahlen 1261, 1264 und 1266.

Bis Ende Januar sind darüber hinaus auch noch Zulassungen in Biedenkopf möglich. Anmeldungen dafür erfolgen über die Homepage des Kreises Marburg-Biedenkopf. In Herborn-Burg, Gummersbach und in Kirchen werden ab Montag, 15. Januar, keine Zulassungen für Bürgerinnen und Bürger aus Siegen-Wittgenstein mehr vorgenommen.

Die Kreisverwaltung bittet darum, dass sich bis auf Weiteres keine Bürgerinnen und Bürger einen Termin in Siegen geben lassen, die ihr Fahrzeug zuletzt bereits in einem anderen Kreis angemeldet haben und das dortige durch ein heimisches Kennzeichen austauschen möchten: „Aufgrund der begrenzten Kapazitäten möchten wir zunächst denjenigen Termine anbieten, die jetzt neu ein Fahrzeug an- oder ummelden möchten“, sagt Thomas Schneider.

Der Landrat weist auf einen weiteren wichtigen Aspekt hin – die Kosten: „Ich werde dem Kreistag vorschlagen, dass wir als Kreis die Gebühren für einen Kennzeichentausch von z.B. LDK, BID oder GM auf SI und BLB übernehmen. Lediglich die neuen Kennzeichen müssten dann noch aus eigener Tasche bezahlt werden. Darüber wird der Kreistag in seiner nächsten Sitzung am 9. Februar beraten und entscheiden“, so Andreas Müller: „Sollte der Kreistag meinem Vorschlag folgen, werden wir anschließend die Einzelheiten des Prozedere für den Kennzeichen-Tausch bekanntmachen. Wer sein Fahrzeug schon vorher umgemeldet hat, wird die Kosten dafür allerdings selbst tragen müssen.“

