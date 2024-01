Nach Diebstahl eines E-Bikes: Polizei stellt bei Ermittlungen weitere Fahrräder sicher

(wS/ots) Siegen 09.01.2024 | Am vergangenen Freitagabend (05.01.2024) ist die Polizei gegen 21:40 Uhr in die Memeler Straße in Siegen alarmiert worden.

Zeugen berichteten von drei unbekannten Personen, die zwei Garagen aufgebrochen und ein E-Bike gestohlen hatten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte flüchteten die Personen in unterschiedliche Richtungen.

Kurze Zeit später konnte das entwendete Fahrrad in einer Garage in der Leimbachstraße aufgefunden werden. Im Rahmen einer Durchsuchung entdeckten die Polizeibeamten zudem sieben weitere Fahrräder, die möglicherweise aus früheren Diebstählen stammen. Sie wurden sichergestellt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen. Hinweise zu den drei flüchtigen Personen nehmen die Beamten unter der 0271/7099-0 entgegen.



