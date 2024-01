Nach Verkehrsunfall mit Taxi flüchtet der Verursacher – Polizei bittet um Mithilfe

(wS/ots) Siegen 26.01.2024 | Am Mittwochnachmittag (24. Januar) ist es auf der Rensbachstraße im Begegnungsverkehr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Taxi und einem weiteren Pkw gekommen. Der Fahrer des anderen Pkw flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Gegen 16:00 Uhr fuhr der 55-jährige Taxifahrer mit einem Fahrgast von Eisern in Richtung Schränke (Neunkirchen). Etwa in Höhe der Zufahrt zu dem Eisener Sportplatz kam ihm auf der engen Straße ein schwarzer Ford Kombi entgegen. Dieser soll nach Angaben des Taxifahrers zu weit mittig gefahren sein. Es kam zu einer Kollision der beiden Außenspiegel. Der Fahrer des Ford stieg aus. Als der Taxifahrer angab, dass er die Polizei für die Unfallaufnahme hinzuziehen wolle, rannte der Mann zu seinem Auto und fuhr in Richtung Eisern davon.

Der 55-Jährige konnte den Ford-Fahrer wie folgt beschreiben:

- Männlich

- Circa 180cm groß

- Zwischen 55 und 60 Jahre alt

- Glatze

- Heller Hauttyp

- Osteuropäischer Phänotyp

- Russischer / polnischer Akzent

- Blaue Arbeitskleidung

- Neonfarbene Jacke

Das Verkehrskommissariat in Siegen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Sachbearbeiter nehmen Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0 entgegen.