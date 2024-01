Neue persönliche Schutzausstattung für Siegener Jugendfeuerwehr

(wS/si) Siegen 25.01.2024 | Fast 170 junge Feuerwehrmänner und -frauen der Siegener Jugendfeuerwehr haben eine neue persönliche Schutzausstattung erhalten. Bürgermeister Steffen Mues übergab jetzt (Montag 22. Januar), die Ausrüstung an den Jugendfeuerwehrwart Sven Böhl und an die Mitglieder der Jugendfeuerwehr. Er lobte die neue Ausrüstung: „Unsere Jugendfeuerwehr liegt mir sehr am Herzen. Die neue Schutzausstattung ist eine wichtige Investition für ihre Zukunft beziehungsweise Zukunftsfähigkeit“.

Die neue persönliche Schutzausstattung umfasst einen Schutzhelm, Schnürstiefel, eine Latzhose, Schutzhandschuhe sowie einen Parka. Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr, Jugendfeuerwehrwarte und die Siegener Berufsfeuerwehr hatten bei der Auswahl der Ausstattung ein Mitspracherecht. Besonders gefällt den Mitgliedern der Jugendfeuerwehr der neue einstellbare Schutzhelm. Die alte Ausrüstung werde nach intensiver Nutzung durch

die Jugendfeuerwehr peu à peu durch die neue persönliche Schutzausstattung ersetzt, erklärte Feuerwehrchef Thomas Jung.

Die Siegener Jugendfeuerwehr wurde am 1. Februar 1965 in Siegen-Achenbach eingeführt und hat sich seitdem zu elf Jugendfeuerwehr-Gruppen rund um Siegen entwickelt. Diese bietet jungen Menschen im Alter von zehn bis 18 Jahren die Möglichkeit, sich aktiv für die Gemeinschaft einzusetzen. Aktuell hat die Jugendfeuerwehr 168 Mitglieder, die sich im Laufe des Jahres zu etwa 40 Übungsabenden treffen, bei denen wichtige Kenntnisse im Bereich des Brandschutzes im Mittelpunkt stehen. Über neue Mitglieder freut sich die Jugendfeuerwehr und heißt alle Interessierten willkommen um gemeinsame Aktivitäten und Teamgeist zu erleben.



Die Siegener Jugendfeuerwehr hat eine neue Schutzausrüstung erhalten. Bei der Übergabe dabei waren: Feuerschutzdezernent Wolfgang Cavelius, Feuerwehrchef Thomas Jung,

Bürgermeister Steffen Mues, Sven Böhl (Stadtjugendwart), Verena Reinsch (stellv. Stadtjugendwartin) und Dirk Burgmann (Sachbearbeiter technische Dienste) (v. l.). (Foto: Stadt Siegen)