Neues Logo für Neunkirchen – Auftritt der Gemeinde soll optisch vereinheitlicht werden

(wS/ne) Neunkirchen 24.01.2024 | Die Kommunikation hat sich in den vergangenen Jahren verändert. So haben sich die maßgeblichen Informationskanäle von den Printmedien ins Internet und auf die Social-Media-Plattformen verlagert. Hierfür sind andere Gestaltungsgrundlagen erforderlich. Das alte Logo „Neunkirchen im Siegerland – natürlich aktiv“ war fast 15 Jahre alt und wirkte überholt. Im Zuge der Modernisierung und Vereinheitlichung

ihres öffentlichen Auftritts hat die Gemeinde Neunkirchen daher die Werbeagentur „mistral marketing“ aus Betzdorf beauftragt, ein neues Logo zu entwerfen.

Herausgekommen ist ein zeitloses Design mit einer weichen, serifenlosen Schriftart sowie einer dezenten grafischen Umsetzung. Zudem wurde auf einen Slogan verzichtet.

Die sechs Farbfelder stehen sowohl für die sechs Ortsteile der Hellergemeinde als auch für sechs unterschiedliche Themenfelder:

Gelb: Politik und Verwaltung, Ordnung

Türkis: Planen und Bauen

Rot: Schule, Soziales und Gesundheit

Rosa: Kultur, Freizeit, Tourismus und Ehrenamt

Grün: Umwelt und Natur

Blau: Wirtschaft und Mobilität

Zudem sind die Farbfelder durchzogen von Astwerk und Blättern, die sowohl für Aspekte wie Nachhaltigkeit und Umwelt/Natur stehen als auch für Wachstum und Erneuerung – also Aspekte, an denen Politik und Verwaltung gemeinsam arbeiten, um die Kommune zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger aufzustellen.

In Zukunft sollten auf Basis des neuen Logos sämtliche Druckerzeugnisse der Gemeindeverwaltung vereinheitlicht werden, sodass der Herausgeber unmittelbar zu identifizieren ist. Auch die Homepage und die Social-Media-Kanäle sollen überarbeitet werden.



Das neue Wort-Bild-Zeichen darf gerne von Vereinen, Betrieben und Privatpersonen für deren Veröffentlichung genutzt werden, um die lokale Identität und Wertschöpfung zu verdeutlichen und den Bekanntheitsgrad Neunkirchens über die Region hinaus zu erhöhen. Allerdings dürften bei der Verwendung des Logos keine gestalterischen und farblichen Veränderungen vorgenommen werden.