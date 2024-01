Peter Brunnert „Bergsteigen und andere Missverständnisse“ – Lesung am 17.02.2024 im DAV Kletterzentrum Siegerland

(wS/dav) Siegen 11.01.2024 | Der Kult-Autor und leidenschaftliche Bergsteiger Peter Brunnert kommt am 17.02.24 mit seinem neuen Lese-Programm ins DAV Kletterzentrum Siegerland!

Der Bergsteiger Peter Brunnert hatte Pech: seine Mutter gebar ihn in Hildesheim a einem Ort, an dem die wichtigsten Voraussetzungen dafür fehlen, nämlich die Berge! Er blieb trotzdem stets bemüht, ein guter Alpinist zu werden, riskierte einiges, das meiste ging schief. Er verzweifelte nicht, fuhr weiter in die Berge und konnte seinen Kletterpannen immer etwas Komisches abgewinnen. Irgendwann hat er, zum Glück, begonnen, das alles aufzuschreiben. Er interessiert sich vor allem für Geschichten, bei denen nicht alles glatt läuft und ist sehr froh, dass er diese inzwischen nicht mehr alle selbst erleben muss. Die schrägsten Erlebnisse hat er jetzt zu einem neuen Programm zusammengestellt – „Bergsteigen und andere Missverständnisse“. Natürlich lässt er auch noch ein paar skurrile Sachsen in Originalsprache zu Wort kommen. Denn an den tausend Türmen rechts und links der Elbe geschehen Dinge, die so unglaublich klingen, dass sie wahr sein müssen – so etwas kann sich einfach niemand ausdenken. Peter Brunnerts literarischer Vortrag wird von großformatigen, teils authentischen, teils grotesk-ironischen Bildern und Karikaturen untermalt und dürfte in dieser Form im deutschen Sprachraum einmalig sein.

Die Eintrittskarten sind ab sofort zum Preis von 12,00 Euro / 10,00 Euro (ermäßigt) bei Feinbier unterwegs und im DAV Kletterzentrum Siegerland erhältlich. Die Lesung startet um 19:30 Uhr, Einlass ist ab 19:00 Uhr. Die DAV Sektion Siegerland veranstaltet die Lesung.



Bergsteiger Peter Brunnert