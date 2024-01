Revolution gegen die Wegwerfgesellschaft: Das Repair Café als Motor für Mentalitätsveränderung

(wS/rc) Siegen 12.01.2024 | In Siegen findet regelmäßig ein besonderes, ehrenamtliches Treffen statt, das sich dem Reparieren verschrieben hat. Das ALTERAktiv Repair Café lädt Teilnehmer dazu ein, gemeinsam mit anderen ihre kaputten Dinge zu reparieren. Das Treffen bietet eine breite Palette von Werkzeugen und Materialien für Reparaturen von Kleidung über Möbel bis hin zu elektrischen Geräten und Spielzeug. Unterstützt werden die Besucher von Reparaturexperten vor Ort, darunter Elektriker, Schneiderinnen und erfahrene Schrauber.

Besucher bringen ihre defekten Gegenstände von zu Hause mit und machen sich gemeinsam mit Fachleuten ans Werk. Dabei geht es nicht nur um die Reparatur an sich, sondern auch um den Austausch von Wissen und Erfahrungen. Selbst wenn man selbst nichts zu reparieren hat, bietet das Repair Café Raum für gemeinsame Aktivitäten – sei es bei einer Tasse Kaffee oder Tee oder durch Unterstützung bei den Reparaturen anderer.

In einer Zeit, in der Reparieren oft in den Hintergrund gerückt ist, versucht das Repair Café, diese Praxis wieder in den Fokus zu rücken. Die Veranstaltung wirkt nicht nur dem Trend der Wegwerfgesellschaft entgegen, sondern schafft auch einen wertvollen Raum für den praktischen Wissensaustausch. Durch die längere Nutzbarkeit von Gegenständen wird nicht nur Abfall vermieden, sondern auch die Ressourcen- und Energiebilanz verbessert, was wiederum positive Auswirkungen auf die CO2-Emissionen hat.

Das Repair Café trägt dazu bei, dass Menschen Gegenstände auf eine andere Weise wahrnehmen und sie neu wertschätzen lernen. Diese Mentalitätsveränderung ist entscheidend, um sich für eine nachhaltige Gesellschaft einzusetzen. Es zeigt sich, dass „Nicht wegwerfen, sondern reparieren“ zunehmend an Bedeutung gewinnt, vor dem Hintergrund von Energie- und Umweltkrisen, die zum Einsparen von Ressourcen zwingen.

Das ALTERAktiv Repair Café findet jeden dritten Samstag im Monat von 13:00 bis 16:30 Uhr statt, mit Annahmeschluss um 16:00 Uhr. Die Veranstaltungsort ist das Mehrgenerationenzentrum in der St. Johann-Straße 12, 57074 Siegen. Das Parken ist samstags beim Lÿz kostenlos möglich.

Für weitere Informationen und Kontakt steht Klaus Reifenrath von ALTERAktiv Siegen-Wittgenstein e.V. zur Verfügung. Erreichbar per Telefon unter 0171-8821420 oder per E-Mail unter repair.cafe.siegen@gmail.com.

Der Ablauf des Repair Cafés beinhaltet eine Anmeldung vor Ort, die Ausfüllung eines Reparatur-Laufzettels inklusive Haftungsausschluss, die Reparatur selbst unter Anleitung von Experten und das Abgeben des Laufzettels am Ausgang. Eine kleine Spende ist optional, aber willkommen, und die Besucher werden ermutigt, ihre positiven Erfahrungen weiterzugeben, sei es durch Mundpropaganda, das Mitnehmen von Flyern oder das Teilen auf Social Media.



