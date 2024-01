Sachbeschädigung an Pkw – hat Täter zu viel Kleingeld?

(wS/ots) Siegen 25.01.2024 | Am vergangenen Wochenende ist es zu mindestens zwei skurrilen Sachbeschädigungen an Pkw gekommen.

In der Birlenbacher Straße haben Unbekannte Geldmünzen auf die Motorhaube zweier Pkw geklebt. In beiden Fällen waren Mercedes-Fahrzeuge betroffen, die am Straßenrand abgeparkt waren. In einem Fall fand der Eigentümer am Sonntagnachmittag (22. Januar) eine 5-Cent-Münze festgeklebt auf seiner Motorhaube vor. In einem weiteren Fall wurde eine 20-Cent-Münze festgeklebt. Der Tatzeitraum dürfte zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag gelegen haben. Der oder die Täter verwendeten vermutlich Sekundenkleber oder ähnliches.

Weitere Fälle dieser Art sind bislang nicht bekannt geworden.

Das Kriminalkommissariat 4 hat die Ermittlungen dieser Sachbeschädigungen übernommen. Um einen „Dummer-Jungen-Streich“ handelt es sich nicht, denn die Reparatur dürfte nicht ganz billig sein. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0 entgegen.