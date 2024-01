SiegenGospelChoir verbreitet musikalische Wärme in der Ev. Auferstehungskirche

(wS/red) Siegen 27.01.2024 | Der SiegenGospelChoir lädt zum Konzert

In der eher kulturarmen Zeit am Anfang eines Jahres lädt der SGC am 09.02.2024 um 19:30 Uhr zu seinem zweiten Gospelkonzert 2024 ein. In der

Ev. Auferstehungskirche in Siegen-Trupbach möchten die Sänger*innen mit ihren klangvollen und rhythmischen Gospelsongs, die unverkennbar

die musikalische Handschrift des Chorleiters Helmut Jost tragen, ihrem Publikum eine stimmungsvolle und fröhliche Atmosphäre bieten und damit den Winterblues für eine kurze Zeit vertreiben.

.

