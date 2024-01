„SKM Hallenmasters“ – Spielvereinigung Kredenbach/Müsen lädt zu Fußballturnier ein

(wS/skm) Kreuztal 09.01.2024 | Das kommende Wochenende bietet Fußball-Spaß für Jung und Alt, denn die Spielvereinigung Kredenbach/Müsen lädt zum Hallenturnier in die Ballsporthalle Hilchenbach ein. Der in der Kreuztaler Gemeinde ansässige Verein kann sich über die Teilnahme von insgesamt 36 Mannschaften aus den Bereichen der F- und E-Junioren, Ü32-Altherren sowie Damenmannschaften erfreuen. Das Turnier der Frauenmannschaften stellt dabei eine Besonderheit dar, da es eines der wenigen Hallenturnier von Damenmannschaften in der Region ist. Dies macht sich ebenfalls in der Liste der teilnehmenden Vereine bemerkbar, da die Iserlohner TS eine recht lange Anreise vor sich hat.

Das Turnier wird am Samstagmorgen den 13.01. von den E-Junioren eröffnet. Ab 9:00 Uhr morgens werden acht Mannschaften einen Turniersieger ausspielen. Zum Nachmittag hin übernehmen die „Oldies“ der Ü32-Altherrenklasse das Spielfeld. Dort stehen ab circa 14:00 Uhr zwölf Mannschaften auf dem Parkett.

Am Sonntagmorgen den 14.01. wird wiederum der Nachwuchs den Spieltag eröffnen, wenn ab 9:00 Uhr mit den F-Junioren die Jüngsten Teilnehmer des Turniers den Ball rollen lassen. Ab nachmittags lösen schließlich die Damenmannschaften die Junioren ab, wenn diese ab ebenfalls 14:00 Uhr einen Turniersieger unter den acht vertretenen Mannschaften suchen.

Die beiden Turniertage werden dabei von einem für Vereinstage typischen kulinarischen Angebot belgeitet, so dass sowohl die Teilnehmer als auch Zuschauer voll auf ihre Kosten kommen. Die „SKM“ erhofft sich spannende Duelle auf dem Spielfeld sowie Spaß für alle Teilnehmenden und Zuschauer.