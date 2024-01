SPD-Fraktion Siegen spendet Sitzungsgeld für die Aktion Kochen für Wohnungslose

(wS/spd) Siegen 25.01.2024 | Es ist gute Tradition, dass das Sitzungsgeld der Dezember-Sitzung des Rates der Universitätsstadt Siegen für wohltätige oder gemeinnützige Zwecke gespendet wird. Die Mitglieder der SPD-Fraktion Siegen haben sich im vergangenen Dezember dafür entschieden, ihr Sitzungsgeld für die Aktion „Kochen für Wohnungslose“ des Vereins gegen-armut-siegen!? e. V. – Förderung der Diakonischen Wohnungslosenhilfe und des Seniorenbeirates der Universitätsstadt Siegen zu spenden.

Vor wenigen Tagen fand nun die offizielle Spendenübergabe im Café Patchwork, dem Tagesaufenthalt für Wohnungslose der Diakonie, statt. Detlef Rujanski, Vorsitzender der SPD- Fraktion Siegen, Adhemar Molzberger, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion Siegen, und Ingmar Schiltz, Geschäftsführer der SPD-Fraktion Siegen, überreichten stellvertretend für alle Fraktionsmitglieder einen Spendenscheck an Carsten Dax, Einrichtungsleiter und Koordinator des Café Patchworks bei der Diakonie Soziale Dienste gGmbH, und Dr. Bernd Knapp vom Seniorenbeirat der Universitätsstadt Siegen. „375 € sind allein von der SPD- Fraktion Siegen zusammengekommen. Ich bin sehr froh, dass sich weitere Fraktionen auf meine Initiative hin dem Spendenzweck angeschlossen haben, so dass die Kosten für das ‚Kochen für Wohnungslose‘ im Jahr 2024 abgedeckt sind und sogar im zweimonatlichen Rhythmus gekocht werden kann“, freute sich Detlef Rujanski über den vollen Erfolg der Spendenaktion.

„Unser Dank gilt aber natürlich auch den ehrenamtlich Aktiven des Seniorenbeirates, die sich bereit erklärt haben, regelmäßig für die Wohnungslosen in unserer Stadt hier im Café Patchwork zu kochen. Dabei ist stellvertretend Bernd Knapp zu nennen, der die Ratsmitglieder auf diese Aktion des Seniorenbeirates aufmerksam gemacht und um finanzielle Unterstützung gebeten hat. Dieser Bitte sind wir als SPD-Fraktion Siegen sehr gerne nachgekommen“, pflichtete Ingmar Schiltz bei.

„Dank der vorweihnachtlichen Spendenaktion von Ihnen und anderen Ratsfraktionen ist das ‚Kochen für Wohnungslose‘ für das Jahr 2024 finanziell gesichert. Die Resonanz auf unser erstes Kochen im Jahr 2024 war ausgesprochen positiv, teils herzerweichend dankbar und teils wortlos nur am ‚Nachschlag‘ erahnbar“, bedankte sich Bernd Knapp für die Spende. Carsten Dax erläuterte im Anschluss an die Spendenübergabe die Arbeit im Café Patchwork:

„Nicht nur Wohnungslose, sondern auch immer mehr arme oder einsame Menschen wissen unsere Angebote hier im Café Patchwork zu schätzen. Eine warme Mahlzeit für kleines Geld, aber auch die Möglichkeit, bei uns Wäsche zu waschen oder warm zu duschen, werden gerne von unseren Gästen angenommen. Wir kooperieren aber auch mit den Beratungsstellen bei uns im Haus, so dass Informationen über Hilfen weitergegeben und Unterstützungen vermittelt werden können.“

Detlef Rujanski (l.), Adhemar Molzberger (m.) und Ingmar Schiltz (2.v.r.) überreichten die Spende des Sitzungsgeldes der Mitglieder der SPD-Fraktion Siegen an Dr. Bernd Knapp (2.v.l.) vom Seniorenbeirat der Stadt Siegen und an Carsten Dax (r.) von der Diakonie Soziale Dienste gGmbH.

Foto: SPD

.

