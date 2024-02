Thema des Fotokalenders 2025: Hilchenbach im Wechsel der Jahreszeiten

(wS/hi) Hilchenbach 31.01.2024 | Der Fotokalender 2023 „Faszination Wasser“ ist gerade ausverkauft, da wird schon die Frage nach dem Motto für das kommende Jahr laut.

Das Team der Touristik-Information möchte die Vielfalt Hilchenbachs in allen Variationen neu in Szene setzen lassen. Sehenswürdigkeiten, alte Natur- oder Baudenkmäler, Brücken, Fachwerke, Ausblicke, Wanderwege in Hilchenbach, Impressionen von Radtouren, verschiedene Stadtteile – all das und andere schöne Motive, die den Hobbyfotografinnen und -fotografen noch vor die Linse kommen, können eingesendet werden.

Interessierte können ihre Fotos im Querformat in ausreichender Qualität, also mindestens 200 dpi (dots per inch) oder 1 Megabyte, per E-Mail an touristinfo@hilchenbach.de mit dem Stichwort „Fotokalender 2025“ senden.

Die Teilnehmenden werden gebeten, neben dem Namen, der Adresse und der Telefonnummer auch das ungefähre Aufnahmedatum und den Ort anzugeben. Mit der Teilnahme stimmen die Fotografinnen und Fotografen der Veröffentlichung der Fotos in Form von Druckerzeugnissen, dem Kalender und im Internet ausdrücklich zu.

Mit dem Wissen um das neue, offene Motto können schon ab jetzt zu jeder Jahreszeit passende Lieblingsfotos an die Touristik-Information gesendet werden. Einsendeschluss ist Freitag, 11. Oktober 2024.