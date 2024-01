Vielfalt, Spaß und Überraschungen: 41 Jahre Carneval in Erndtebrück

(wS/cc) Erndtebrück 24.01.2024 | Startschuss bildet der große Carnevalsball am 03.02.2024, wie gewohnt in der Schützenhalle des Erndtebrücker Schützenvereins.

Der ECC kann sich in dieser Session in allen Tanzgruppen über enormen Zuwachs freuen, so dass wir z. B. mit der Funkengarde mit fast 30 Tänzerinnen und Tänzern auf der Bühne stehen.

Der Einmarsch der aktiven und passiven Mitglieder des ECC ist in diesem Jahr für 19:11 Uhr vorgesehen und zugleich der Beginn des carnevalistischen Treibens an diesem Abend. Nach der Begrüßung durch den Vereinspräsidenten Dominik Buch – welcher auch den restliche Abend die Moderation übernehmen wird – und der traditionellen Schunkelrunde wird die Bühne geräumt und Platz gemacht für die Hauptakteure.

Zuerst sind die Tanzmäuse und die Tanz-Kids an der Reihe ihre monatelang geprobten, tänzerischen Darbietungen zu präsentieren. Anschließend darf sich das Publikum auf die Jugend- und Funkengarde freuen. Auch die Showtänze der Tanz-Kids, der Jugendgarde und der Funkengarde sind im späteren Programmverlauf noch zu sehen.

Gastvereine:

Natürlich sind auch in diesem Jahr wieder unsere Gastvereine mit dabei: Die Prinzengarde und die Glück-Auf-Garde der KG Meggen und weit hergereist die Showtanzgruppe der Großen Koblenzer Karnevalsgesellschaft (über 120 km Anfahrt), sowie die Showtanzgruppe des EKV Wittgenstein 1991 e. V., welchem wir recht herzlich zu seinem 33-jährigen Jubiläum gratulieren. Es wird wieder einmal sehenswert und einige Überraschungen stehen auf dem Programm.

Einen weiteren Höhepunkt bildet unser Funken-Trio des ECC, bestehend aus Jackie Haßler, sowie Michelle und Janina Hagemann. Selbiges wird es sich natürlich auch nicht nehmen lassen, sein Können unter Beweis zu stellen.

Verkleiden lohnt sich auch in diesem Jahr wieder, denn natürlich findet die alljährliche Kostümprämierung statt, mit attraktiven Einzel- und Gruppenpreisen.

Unser Männerballett läutet daraufhin das große Finale ein. Anschließend wird bis in die frühen Morgenstunden gefeiert!

Die Vereinsjubilare dürfen sich in diesem Jahr auf eine Ehrung freuen. Das Gleiche gilt auch für die Ehrensenatorinnen und Ehrensenatoren.

LIVE-Musik

Musikalisch untermalt und begleitet wird die Veranstaltung in diesem Jahr von unserem DJ Philip Torero. Vielen bekannt dürfte er durch diverse Locations in Winterberg & Umgebung, aber vor allem auch durch die jährliche Vatertagsveranstaltung in der „Krimmelsdell“ sein. Er wird dem Publikum auch nach dem Programm bis tief in die Nacht kräftig einheizen.

Der ECC weist auf die vorgesehenen Alterskontrollen und Eintrittsbänder beim Einlass hin.

Hierfür ist unbedingt ein Personalausweis mitzuführen und ggf. vorzuzeigen. Für die Gäste im Alter von unter 18 Jahren steht auf unserer Homepage der Download einer Übertragung der Personenfürsorge zur Verfügung. So können auch die jüngeren Gäste unter Vorlage dieses Dokumentes und mit entsprechender Begleitperson im Alter von über 18 Jahren den Carnevalsball länger als 0:00 Uhr besuchen. Weitere Infos unter www.ecc-online.de

Hier der O-Ton unseres Präsidenten Dominik Buch zum Carnevalsball:

„Nicht mehr lange und unsere Vorfreude ist riesig.

Auf unserem großen Carnevalsball erwartet euch das, was ihr aus 41 Jahren Carneval in Erndtebrück schon gewohnt seid: Eine fette Party bis in den frühen Morgen.

Neben unseren Tanzgruppen sind u. a. folgende Acts für euch dabei:

– Tanzgarde "Glück Auf" KG Meggen

– Prinzengarde KG Meggen

– Showtanzgruppe der großen Koblenzer Karnevalsgesellschaft

– Showtanz EKV Wittgenstein 1991 e. V.

Verkleidet euch…denn natürlich findet auch in diesem Jahr wieder eine Prämierung der jeweils 3 schönsten Einzel- und Gruppenkostümen statt. Es lohnt sich.

Natürlich wird euch unser DJ Philip Torero (bekannt durch diverse Locations, u. a. Vatertag Krimmelsdell) wieder während des Programms und vor allem danach ordentlich einheizen und die Schützenhalle zum Kochen bringen. Da sind wir uns jetzt schon sicher.

Wir sehen uns am 03.02.2024 in der Schützenhalle Erndtebrück.

Einlass: 18:00 Uhr

Beginn: 19:11 Uhr

WO IST DIE PARTY? HIER IST DIE PARTY!!!“

Altweiberfastnacht am Donnerstag, den 08.02.2024

Um 10:11 Uhr an diesem Tag blasen die Narren zum Sturm auf das Erndtebrücker Rathaus.

Hierbei wird dem Bürgermeister der Rathausschlüssel und somit sämtliche Ämter der Gemeindeverwaltung mit ihren Aufgaben durch die Carnevalisten entzogen. Begeisterung soll bei den anschließenden Tanzdarbietungen ausbrechen.

Gegen Mittag findet wieder die traditionelle Kasernenerstürmung statt.

Hier findet ab 13:11 Uhr die Erstürmung statt und anschließend begeben wir uns in das Casino der OHG, um dort mit den Soldatinnen und Soldaten bis in den späten Abend zu feiern.

Kindercarneval am Rosenmontag, den 12.02.2024, Einlass 13:11 Uhr, Beginn 14:11 Uhr in der Schützenhalle Erndtebrück

Auch die Kinder kommen wieder einmal nicht zu kurz. Die lustigen Clowns halten jede Menge Spiel, Spaß und Kamelle bereit. Wem das nicht reicht, darf sich auf den zwei Hüpfburgen austoben. Außerdem haben die Tanzmäuse, die Tanz-Kids, die Jugendgarde sowie das Funkenduo ihren Auftritt. Der ECC freut sich auf einen schönen Nachmittag mit vielen Kindern und natürlich auch vielen Eltern!

Sonstige Veranstaltungen:

10.02.2024: Fahrt des ECC zur großen Prunksitzung des KG Meggen 1897 e. V.

Alle Infos zum Treffen (Uhrzeit und Ort) vor der Busabreise werden zeitnah auf der Homepage www.ecc-online.de bekannt gegeben.

17.02.2024: Sessionsabschluss-Party für alle Mitglieder & Helfer vom ECC ab 19:00 Uhr im Bistro der Schützenhalle Erndtebrück.

Neben Musik gibt es zahlreiche Bilder und Videos aus der Session und wir möchten hier alle noch einmal zusammen die vergangenene Session feiern. Wir freuen uns über jeden der kommt…

Rückblick auf den Auftritt unseres Männerballets auf der Mädchensitzung in Koblenz am 19.01.2024

Wie auch schon im letzten Jahr waren wir mit unserem 5-köpfigen Männerballet wieder zu Gast auf der Mädchensitzung der Großen Koblenzer Karnevalsgesellschaft im Café Hahn in Koblenz.

Und was sollen wir sagen: Wir haben wieder die Hütte gerockt und für Begeisterung der anwesenden Damen im Publikum gesorgt.

Soviel können wir jetzt schon verraten: Unsere Kostümwechsel sorgen für einige Überraschungen. Wer das und noch viel mehr sehen möchte – der kann das Männerballett auf unserem Carnevalsball erleben.

Fotos: Erndtebrücker Carnevals Club 1983 e. V.