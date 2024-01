Von Eisgipfeln bis Erdpyramiden: Dieter Freigang zeigt die Vielfalt Südtirols

(wS/red) Kreuztal 02.12.2023 | Südtirol und Dolomiten Termin und Ort: 28. Januar 2024 – 17.30 Uhr – Wenschtkirche in Geisweid, Ziegeleistraße 19.

Der Vortrag von Dieter Freigang spannt einen weiten Bogen von der Ortler-Gruppe über Meran und die Region um den Kalterer See bis hin zu den Dolomiten. Die unmittelbare Nähe von Eisgipfeln, übersonnten Weinbergen und wilden Steilfelsen macht den besonderen Reiz der unvergleichlich schönen Südtiroler Landschaft aus. Nach Anfahrt über den Reschenpass und Eindrücken von Sulden am Ortler geht es durch die Apfelhaine des Vinschgaus hinunter in die Kur- und Traubenstadt Meran, wo die Hausberge und der berühmte Höhenweg alle Wanderherzen höher schlagen lassen. Nach einem Besuch der weinseligen Region um den Kalterer See und dem Naturwunder der Erdpyramiden am Ritten folgen die Südtiroler Dolomiten als das wahre Paradies für Bergwanderer. Viele beliebte Touren werden gezeigt, z.B. über die Seiser Alm hinauf zum Schlern, die Wanderung durch den sagenumwobenen Rosengarten und die Überquerung des Sella-Massivs. Dazu gibt es imposante Bilder aus der grandiosen Wanderregion um die Drei Zinnen, der vergletscherten Marmolata und der wunderschönen Pala-Gruppe im Süden. Stimmungsvolle Einlagen mit Bergblumen, typischen Dolomiten-Szenen und von den stillen Winkeln Südtirols runden die sehenswerte Diaschau ab. Ein Info-Blatt hält alle Wanderungen fest. Dieter Freigang bietet auch diese Panoramavision wieder als Benefizveranstaltung an. Das heißt: Er verzichtet auf jegliche Gage!

Dafür ein aufrichtiges Dankeschön! So kann der gesamte Erlös der Veranstaltung erneut der geplanten Innenrenovierung der denkmalgeschützten Talkirche zugutekommen. Übrigens: Die ersten sieben Panoramavisionen besuchten fast 1.900 Zuschauerinnen und Zuschauer! – Lassen Sie sich jetzt einladen zum neuerlichen „Event im Wenscht“, wenn es heißt: „Südtirol und Dolomiten“ – (Panoramavortrag / 8 x 4 m – Leinwand). Erwachsene zahlen 8,00 Euro – Kinder, Konfis und Jugendliche haben freien Eintritt.

Vorverkaufsstellen: ALPHA – Buchhandlung, Siegen / Feinbier Unterwegs, Siegen / Foto Loos, Weidenau / Buchhandlung MankelMuth, Weidenau / Fa. Kosiol, Geisweid / Ev. Gemeindebüro an der Talkirche, Geisweid. Telefonische Vorbestellungen unter 0271 / 8 81 81 (Alt – Presbyter Peter – Christian Rose) – Die Abendkasse öffnet um 16.30 Uhr. Vorbestellte Karten müssen bis 17.10 Uhr abgeholt werden. Veranstalter: Ev.-Ref. Kirchengemeinde Klafeld, Koomansstraße 8, 57078 Siegen, Tel.: 0271/8 35 54



Fotos: Dieter Freigang