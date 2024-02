Sibylle Schwarz an die Spitze des AWO Kreisverbandes Siegen-Wittgenstein/Olpe gewählt

(wS/awo) Siegen 06.02.2024 | Auf der alle vier Jahre stattfindenden Kreiskonferenz der AWO Siegen-Wittgenstein/Olpe, die am 02.02.2024 in der AWO-Werkstatt in Netphen Deuz stattfand, wurde nun der neue AWO-Vorstand gewählt, der in den kommenden vier Jahren die Weichen des Verbandes für die sozialen Aufgaben der Zukunft stellt.

Vor einem gut und prominent gefüllten Saal eröffnete Michael Groß als Präsidiumsvorsitzender des AWO-Bundesverbandes mit dem Fokus auf den aktuell herrschenden Rechtsruck in unserer Gesellschaft. Er positioniert sich gegen diese Tendenzen und setzt sich für eine vielfältige Gesellschaft ein.

Eine besondere Ehrung nahm an diesem Tag Michael Scheffler, Vorstandsvorsitzender des Bezirksverbandes Westliches Westfalen, vor. In seiner Rede ehrte er Günter Hirschhäuser für seine 75-jährige Mitgliedschaft im AWO Ortsverein Bad Berleburg.

Die zahlreichen Delegierten wählten Sibylle Schwarz mit großer Mehrheit zur neuen Vorstandsvorsitzenden des AWO Kreisverbandes Siegen-Wittgenstein/Olpe. Chancengleichheit, Solidarität und Gerechtigkeit sollen und werden mich in den nächsten vier Jahren leiten, so Schwarz in Ihrer Antrittsrede. Werte, die auch die zahlreichen Gäste in Ihren Grußworten betonten.

Landrat des Kreises Siegen-Wittgenstein Andreas Müller legte den Fokus in seinem Redebeitrag auf die soziale Arbeit in der Region. Er sprach von einer starken Zusammenarbeit auf lokaler Ebene und betonte die Wichtigkeit der Wohlfahrtsverbände. Jens Hunecke, Geschäftsführer des AWO Kreisverbandes Siegen-Wittgenstein/Olpe verweist in seiner Ansprache auf die großen Herausforderungen des sozialen Bereiches und macht deutlich: “Die Sozialverbände stehen vor enorm großen Herausforderungen, welche nur Hand in Hand mit dem Ehrenamt zu meistern sind.”

Der scheidende Vorsitzende Karl-Ludwig Völkel wurde mit Standing-ovation aus dem Vorstandsvorsitz verabschiedet. Alle Anwesenden bedankten sich für seine herausragenden Leistungen der letzten acht Jahre.

“Ich habe AWO gelebt, geatmet und geliebt. Und mein Herz wird auch weiterhin für die AWO schlagen.“ – so Völkel in seiner Abschiedsrede.

Als Stellvertreter für Sibylle Schwarz wurden Henning Gronau, Reinhard Jung und Adhemar Molzberger gewählt. Giesela Lehwald agiert für die kommenden vier Jahre für den Kreisverband als Schriftführerin.

Die insgesamt 12 Beisitzer im Vorstand heißen: Harald Buchen, Tim-Lukas Debus, Klaus Droste, Giesela Grzan, Falk Heinrichs, Henning Link, Steffen Löhr, Volker Möhl, Michael Reitz, Stefan Sartor, Christin-Marie Stamm und Horst Uebach. Robert Thomas und Michael Rothenpieler wurden zu Revisoren gewählt.

Der neue Vorstand des AWO Kreisverbandes Siegen-Wittgenstein/Olpe für die nächsten vier Jahre.

Im Bild v. links n. rechts: Harald Buchen, Stefan Sartor, Horst Uebach, Volker Möhl, Falk Heinrichs, Klaus Droste, Sibylle Schwarz, Adhemar Molzberger, Michael Reitz, Giesela Lehwald, Reinhard Jung, Steffen Löhr, Henning Gronau, Tim-Lukas Debus und Giesela Grzan.

Es fehlen: Christin-Marie Stamm, Henning Link, Michael Rothenpieler und Robert Thomas.

(v.l.n.r.) Karl-Ludwig Völkel gratulierte Sibylle Schwarz zu ihrer neuen Position als Vorstandsvorsitzende des AWO Kreisverbandes Siegen-Wittgenstein/Olpe