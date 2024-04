Blühflächen und Nistkästen für fleißige Bestäuber: Siegener Umweltabteilung setzt sich für Hummeln ein

(wS/si) Siegen 23.04.2024 | Jetzt im April sieht und hört man sie wieder häufiger im Schlosspark: Vor allem die Hyazinthen bekommen viel Besuch von den Hummeln. „Sie fliegen und bestäuben auch schon bei Temperaturen unter 10 Grad Celsius“, erklärt Dr. Martin Wiedemann, Biologe bei der städtischen Umweltabteilung. Hummeln erhöhen ihre Körpertemperatur durch Vibration der Brustmuskeln und können so bereits unterwegs sein, wenn es noch kühler ist. Die städtische Grünflächenabteilung setzt über das Jahr verteilt im gesamten Stadtgebiet bewusst auf eine insektenfreundliche Bepflanzung. Sonnenblumen und Löwenmäulchen, die Hummeln besonders gerne mögen, sind auch oft dabei.

Doch auch im eigenen Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon kann man ganz einfach den wertvollen Insekten helfen. Seit fünf Jahren gibt die Umweltabteilung der Stadt Siegen im Rahmen der Aktion „Siegener Blütenzauber“ kleinere Saatgutmengen für Blühflächen kostenlos an Bürgerinnen und Bürger ab. In diesem Jahr werden die beliebten Samentütchen am Tag des offenen Rathauses am Sonntag, 26. Mai, von 11.00 bis 16.00 Uhr am Stand der Umweltabteilung verteilt. „Über regen Zuspruch aus der Bürgerschaft würden wir uns sehr freuen“, so Wiedemann.

Zudem ist ein Kräutergarten, so wie ihn die städtische Grünflächenabteilung im Schlosspark betreibt, auch für die Hummeln ein wahrer Leckerbissen. Sie bevorzugen vor allem Salbei, Pfefferminze und Lavendel. Alles Pflanzen, die auch in unserer Region gut wachsen. So freuen sich Mensch und Tier gleichermaßen vom Frühjahr bis zum Herbst über den reich gedeckten Tisch.

Bei den Hummeln, die im Frühling anzutreffen sind, handelt es sich allerdings ausschließlich um Königinnen. Als einzige Überlebende des Volkes begeben sie sich jetzt im April auf die Suche nach einem geeigneten Nistplatz, um ein neues Volk zu gründen. Daher ist es sehr wichtig, dass sie genügend Nektar und Pollen finden. Die Hummeln sind deshalb ganz besonders auf Frühblüher angewiesen. Sie sind die ersten Insekten, die im Frühjahr aktiv werden und damit unersetzlich für den Erhalt des Ökosystems. Wer die Hummeln in dieser Zeit unterstützen möchte, kann das mit einem selbstgebauten Nistkasten an einem ruhigen Ort im Garten tun, der auch für die bei uns am häufigsten vorkommenden Arten bestens geeignet ist: den Stein-, Acker-, Wiesen- und Gartenhummeln.

Eine Anleitung zum Nistkastenbau kann kostenlos bei der städtischen Umweltabteilung unter Tel. (0271) 404-3447 oder per E-Mail unter umwelt@siegen-stadt.de angefordert werden.

Mit dem Kräutergarten im Schlosspark hat die städtische Grünflächenabteilung einen reich gedeckten Tisch für Hummeln geschaffen, der vor allem im Sommer zur vollen Entfaltung kommt.

(Foto: Stadt Siegen)