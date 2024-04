Frühlingsmarkt in Hilchenbach – Vielfältiges Programm in der Stadtmitte

(wS/hi) Hilchenbach 19.04.2024 | Zum Frühlingsmarkt in der Stadtmitte laden der Aktionsring Hilchenbach und die Stadt Hilchenbach am Sonntag, 28. April, in die Stadtmitte ein.

Der Frühlingsmarkt startet um 12:00 Uhr auf dem neu gestalteten Marktplatz.

Zahlreiche Stände laden zum Stöbern und Kaufen ein. Gleichermaßen vielfältig ist das kulinarische Angebot; hier beteiligen sich auch verschiedene Hilchenbacher Vereine. Besucherinnen und Besucher dürfen sich unter anderem auf Burger, Falafel, Frozen Joghurt und Baumstriezel freuen. Mittendrin präsentiert das Team des Autohauses Toyota Keller aus Kreuztal einige der neusten Modelle.

Von 14:00 bis 18:00 Uhr zaubert ein Ballonkünstler auf der Gerichtswiese an der Wilhelmsburg fantasievolle Figuren. Auch Kinderschminken, zwei Hüpfburgen und drei Ponys lassen Kinderherzen höherschlagen.

Das Programm auf der Gerichtswiese im Überblick:

13:30 Uhr Jonglageshow mit Micha

14:00 Uhr Tanzgruppen Musikschule Freudenberg und „TanzstudiO Eger“

14:30 Uhr Sky-Dancer TSG Helberhausen

15:00 Uhr Dixie Friends Krombach

16:30 Uhr Jonglageshow mit Micha

17:00 Uhr Dixie Friends Krombach.

Das am Martktplatz gelegene Café Herzstück bietet von 14:00 bis 18:00 Uhr selbstgemachte Kuchen und Torten an. Das Deutsche Rote Kreuz Hilchenbach lässt die Gäste am Ruinener Weg bei einem Tag der offenen Tür hinter die Kulissen schauen.

Einige der örtlichen Geschäfte rund um den Marktplatz und im Einkaufszentrum Gerberpark haben am Sonntag von 13:00 bis 17:00 Uhr geöffnet.

Toiletten befinden sich im Rathaus und beim DRK.

Wegen des Frühlingsfestes gelten folgende Sonderregelungen zur Verkehrsführung:

Am Sonntag, 28. April, ist der Marktplatz von 8:00 bis 20:00 Uhr gesperrt. Der Ruinener Weg und die Dammstraße können nur von Anliegerinnen und Anliegern befahren werden. Die Parkflächen auf dem Marktplatz sowie auf dem Parkplatz zwischen Rathaus und Wilhelmsburg werden ab Samstag mit einem Parkverbot belegt. Für Marktbesucherinnen und -besucher stehen ausreichend Stellplätze im Innenstadtbereich zur Verfügung.

Das Hilchenbacher Frühlingsfest bietet ein vielfältiges Programm und besondere Stände, die zum Bummeln einladen.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!