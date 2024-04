Lebensrettende Chance: Katharina aus Engelskirchen braucht dringend eine Stammzellspende

(wS/dkms) Engelskirchen 18.04.2024 | Die einzige Hoffnung, um weiterleben zu können – Überlebenswichtige Stammzellspende benötigt

Die 64-jährige Katharina aus Engelskirchen und ihre Familie muss abermals eine schwere Zeit

durchstehen. Bereits 2019 erkrankte sie an einem Hirntumor. Nun der erneute Schock: Katharina

hat MDS – eine Erkrankung des blutbildenden Systems und benötigt dringend eine

Stammzellspende, um zu überleben. Gemeinsam mit der DKMS organisiert die Familie eine

Online-Registrierungsaktion. Wer helfen möchte, gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist,

kann sich über www.dkms.de/katharina ein Registrierungsset nach Hause bestellen und so

vielleicht zum Lebensretter oder zur Lebensretterin werden.

Melanie beschreibt ihre Mutter Katharina als „starke Frau, die immer um das Wohl ihrer Familie bestrebt

ist und sich oft, auch weit über ihre Kräfte hinaus, für andere aufopfert“. In der Regel ist es Katharina, die

anderen hilft. Sei es in der Pflege ihrer Familienangehörigen oder beim regelmäßigen Blutspenden.

Dochnun ist es Katharina, die selbst Hilfe benötigt.



2019 erkrankte Katharina an einem Hirntumor. Mit starkem Willen und viel Rückhalt ihrer Familie konnte

sie diesen erfolgreich bekämpfen. Es folgten regelmäßige Untersuchungen und alles schien in Ordnung.

Im Frühjahr letzten Jahres litt sie jedoch unter auffällig vielen Infekten. Die Beckenkammpunktion in der

Klinik brachte dann die Gewissheit: Katharina hat MDS – eine Erkrankung des blutbildenden Systems.

Mittlerweile steht auch fest, dass Katharina eine Stammzellspende benötigt, um wieder gesund zu

werden.

Um die Suche nach einem „genetischen Zwilling“ für Katharina und andere Patienten zu unterstützen,

ruft die Familie gemeinsam mit der DKMS dazu auf, sich als potenzielle Stammzellspender zu

registrieren. „Man sollte sich bewusst machen, dass man einem anderen Menschen das Leben

retten kann. Vielleicht ist man die einzige Hoffnung, um weiterleben zu können. Es kann jeden treffen und

dann ist man froh, wenn da irgendwo ein Spender ist, ein völlig fremder Mensch, der bereit ist zu helfen“,

bittet Katharina.

Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann Katharina und anderen Patient:innen helfen und

sich mit wenigen Klicks über www.dkms.de/katharina die Registrierungsunterlagen nach Hause

bestellen. Die Registrierung geht einfach und schnell: Mithilfe von drei medizinischen Wattestäbchen und

einer genauen Anleitung sowie einer Einwilligungserklärung kann jede:r nach Erhalt des Sets selbst einen

Wangenschleimhautabstrich vornehmen und anschließend per Post zurücksenden, damit die Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können.

Spender, die sich bereits in der Vergangenheit registrieren ließen, müssen nicht erneut teilnehmen.

Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patienten zur Verfügung.

Besonders wichtig ist es, dass die Wattestäbchen nach dem erfolgten Wangenschleimhautabstrich

zeitnah zurückgesendet werden. Erst wenn die Gewebemerkmale im Labor bestimmt wurden, stehen

Spender:innen für den weltweiten Suchlauf zur Verfügung.

Auch Geldspenden helfen Leben retten, da der DKMS für die Neuaufnahme jeder Spenderin oder

jeden Spenders Kosten in Höhe von 50 Euro entstehen.

DKMS Spendenkonto

IBAN: DE80700400608987000685

Verwendungszweck: Katharina, SXW 006