„Sunrise Mass“ Bach-Chor präsentiert „spirituelle Reise“ mit zeitgenössischer Chormusik

(wS/bc) Siegen 19.04.2024 | Eines der berühmtesten Werke des norwegischen Komponisten Ola Gjeilo wird im Mai in der Martinikirche Siegen aufgeführt. Die „Sunrise Mass“ ist eine eindrucksvolle Messe, mit der es Gjeilo gelungen ist, die Schönheit des Sonnenaufgangs in Musik einzufangen.

Mit komplexen, vielstimmigen Vokalsätzen und kraftvollen Orchesterklängen hat sich der Bach-Chor Siegen in Zusammenarbeit mit dem Bach-Orchester Siegen in diesem Konzert der besonderen Aufgabe gewidmet, sein Publikum mit auf eine „spirituelle Reise“ zu nehmen – mit diesen Worten beschreibt Gjeilo selbst seine Komposition. Die Messe ist in vier Sätze gegliedert, welche alle auf einzigartige Weise die Suche nach Bedeutung in einer sich ständig verändernden Welt symbolisieren.

Mit diesem Aufbau legt der Komponist eine Struktur außerhalb des Textes offen: eine metaphysische Reise vom Himmel zur Erde sowie eine akustische Reise vom Anfang bis zum Ende. Von der sanften Nachdenklichkeit bis hin zur triumphalen Feierlichkeit bewegt die „Sunrise mass“ mit ihrer klanglichen Vielfalt und emotionalen Tiefe

„Die Vorbereitungen zur ‚Sunrise Mass‘ bieten uns als Chor spannende, klangliche Herausforderungen. Sie erfordern eine besondere Aufmerksamkeit auf die sensiblen, intensiven Klangflächen des Werkes, welche stimmbildnerisch gut vorbereitet sein müssen“, beschreibt Kantor Peter Scholl, künstlerischer Leiter des Bach-Chores, die Probenarbeit.

Die Zuhörenden erwartet neben der metaphorische Reise vom Sternenhimmel zur Erde ein eindrucksvolles Hörerlebnis welches besonders durch das Zusammenspiel von Orchestermusik und bis zu zwölfstimmigen Vokal-Arrangements an opulente Filmmusik erinnert.

Karten für das Konzert am 05. Mai um 19.00 Uhr sind online über

ProTicket und an allen ProTicket Vorverkaufsstellen erhältlich.

Kategorie A: 20 € | erm. 10 €

Kategorie B: 14 € | erm. 7 €