Tödlicher Brand in sozialer Einrichtung in der Ortschaft Pulvermühle – Waldbröhl

(wS/red) Waldbröhl 18.04.2024 | ERSTMELDUNG | Heute, am 18.04.2024, ereignete sich ein tödlicher Brand in einer sozialen Einrichtung in der Ortschaft Pulvermühle bei Waldbröhl.

Feuerwehr und Rettungskräfte waren in einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz. Gegen 15 Uhr löste der Rauchmelder aus, und ersten Angaben der Polizei zufolge mussten mehrere Personen vom Rettungsdienst behandelt werden. Mehrere Notärzte und auch der Siegener Rettungshubschrauber Christoph 25 waren im Einsatz. Seelsorger kümmern sich um weitere Bewohner und Mitarbeiter der Einrichtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Feuer konnte von Mitarbeitern der Einrichtung gelöscht werden, jedoch kam für einen Mann leider jede Hilfe zu spät, er verstarb an seinen schweren Verletzungen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

