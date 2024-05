Play-Offs eröffnet: Ferndorf bezwingt Oppenweiler in stimmungsgeladener Halle

(wS/Red) Oppenweiler/Ferndorf 31.05.2021 | Ferndorf-Feuerwerk! TuS triumphiert vor frenetischem Publikum in Play-Off-Auftakt



Erstes Spiel und erster Sieg in den Play-Offs. Der TuS Ferndorf bleibt vor 700 Zuschauern weiter im Aufstiegsmodus, die Jungs von Ceven Klatt mussten in der kleinen, aber feinen Gemeindehalle in Oppenweiler alles geben, denn der Gegner nutzte seine bekannte Heimspielatmosphäre und machte dem TuS das Leben ganz schön schwer. Die ca. 100 mitgereisten Fans, darunter die Brigade C mit einem wahren Fahnenmeer und die Trommler der Ferndorfer Füchse erzeugten mit ihren 6 Trommeln (mehr war nicht zugelassen !?) eine Sinfonie in ROT. Sie alle hatten eine komplette Ecke in der Halle in Beschlag genommen und TV Sportdeutschland war wirklich begeistert ob der gewaltigen Stimmung, die die Gäste da erzeugten. „wirSiegen“ war vor Ort und wir bekamen einen „Arbeitsplatz“ neben den Jungs von Sportdeutschland (vielen Dank nochmal dafür). Und die erzählten uns/mir, wie begeistert sie von unseren Fans sind, dieses Fahnenmeer, diese Gesänge und diese Trommeln, das dürfte ihrer Meinung nach einmalig in der Liga sein.

Playoffs - Einlauf des TuS beim ersten Spiel auswärts in Oppenweiler.

Es war ein Start-Ziel-Sieg, der vom 10-fachen Torschützen Marvin Mundus begonnen und auch beendet wurde. Mit dem Ergebnis war Coach Ceven Klatt lt. Seiner Aussagen nach dem Spiel zufrieden, aber nicht mit dem Spiel selbst. Damit meinte er jetzt aber nicht die 1. HZ, denn die war ganz einfach gut, denn die wurde einzig und allein vom TuS bestimmt. Da klappte eigentlich alles, im Tor stand ein gut aufgelegter Lucas Puhl, der von uns gezählte 6 Paraden hatte, da stand die bekannte Ferndorfer Abwehrmauer und im Angriff wusste man mit schönen Spielzügen und Treffern zu begeistern. Einmal hörte man auf Sportdeutschland nach einem krachenden Treffer von Marvin Mundus. „Wenn es keine Lösung gibt, dann gibt es einen Marvin Mundus“. Er hatte dem Spiel seinen Namen aufgedruckt, er warf aus allen Lagen und die Gastgeben bekamen ihn zu keinem Zeitpunkt in den Griff.

In dieser hitzigen Halle, mit 700 Personen ausverkauft, kam natürlich auch beim Gastgeber Stimmung auf, denn auch diese Fans können schreien, pfeifen und Trommeln und so war es insgesamt schon eine tolle Stimmung.

Ein Siebenmeter der Murrtaler zum 12:17 beendete diese Halbzeit, in der die Ferndorfer kurz vor der Sirene sogar mit 6 Toren führten. (10:16, 11:17)

Ceven Klatt und seine Jungs waren noch nicht richtig im Modus und es schepperte schon im Ferndorfer Kasten, denn schon in der 33. Minute hatten die Schwaben auf 15:19 verkürzt. Es war nicht die 2. HZ der Ferndorfer, unkonzentrierte Aktionen und unerklärliche vermeidbare Fehler durchzogen diese Hälfte, die Oppenweiler letztendlich auch mit 19:17 für sich entscheiden konnte. Das Ferndorf auswärts mehr als 30 Tore wirft ist sehr gut, aber dass sie mehr als 30 Gegentore bekommen, hat doch eher Seltenheitswert.

In der 38. Minute hatten Cevens Jungs mit dem 17:23 wieder einen 6-Tore-Vorsprung hergestellt, der aber nur eine Momentaufnahme war, denn die Fehler auf Seiten des TuS waren nun wieder da, und die Gastgeber verkürzten nach diesem 17:23 in der 38. Minute auf ein 22:24 in der 44. Minute. Ceven Klatt war sichtlich bedient und wer nun einen Blick in Richtung Ferndorfer Bank riskierte, der sah nun einen, na ja, sagen wir mal sehr verärgerten Trainer, der nicht mehr auf der Bank saß.

Nur noch 2 Tore Abstand, sollte jetzt alles kippen, was man sich doch anders vorgestellt hatte, doch Valentino Duvancic, Fabian Hecker, Josip Eres und Julius Fanger sorgten für das 27:31 in der 56. Minute. Die Gastgeber blieben aber weiter dran, erzielten bis zur Sirene noch 4 Treffer, doch auch Ferndorf zog mit und beendete das schwere Auswärtsspiel durch weitere 3 Treffer von Mattis Michel, Fabian Hecker und wie schon erwähnt Marvin Mundus zum 31:34.

Das Spiel hat gezeigt, dass in den Play-Offs der Wind doch stärker weht und dass man am Sonntag die Fehler aus der 2. HZ vermeiden sollte.

Lucas Puhl kam in den beiden Halbzeiten auf sehr gute 6 Paraden, wobei die Quote der 6 Paraden in der 1. HZ höher anzusehen ist, da wir da weniger Gegentore bekamen. Jonas Wilde kam für 2 Siebenmeter ins Tor, den einen warf Axel Goller über das Tor, den zweiten von ihm wehrte Jonas ab. Insgesamt gab es 6 Zeitstrafen gegen Ferndorf und 4 gegen Oppenweiler. Paul Schikora stand nicht am Spielbericht, er war am Montag im Training umgeknickt. Für ihn nahm Clatt Nikita Pliuto mit, der hätte zwar nicht spielen können, aber er konnte die Mannschaft unterstützen. Dabei, aber nicht zum Einsatz kamen Ante Simic und Arvid Pötz.

Was heißt das nun für den TuS Ferndorf: Sollten sie, was wir alle hoffen, das Finale erreichen, spielen sie ja gegen den Sieger aus der Partie TV Emsdetten gegen MTV Braunschweig. Und die lieferten sich gestern einen harten Fight, es gab wechselnde Führungen und letztendlich setzte sich Emsdetten mit einem 34:32 durch. Aber auch die anderen Spiele hatten es in sich.

Wenn man sich die Kommentare auf Emsdettener Seite so durchliest, war Braunschweig ein sehr starker Gegner mit einem sehr starken Kreisspiel und das es wohl auch ein sehr schweres Rückspiel werden wird.

Wie nach einem Länderspiel wurde der Man OF THE MATCH gewählt und auf Ferndorfer Seite war es wie erwartet Marvin Mundus. Es war ein schweres Geschenk, denn abgefülltes in Flaschen hat halt so sein Gewicht. 😉

Ergebnis: 31:34 (12:17)

Torschützen:

Marvin Mundus 10

Josip Eres 6/3

Gabriel da Rocha Viana, Janko Kevic, Valentino Duvancic und Mattis Michel je 3

Julius Fanger, Daniel Hideg und Fabian Hecker je 2

Was sagt der zehnfache Torschütze zum Spiel:

MARVIN MUNDUS – Es war eine geile Stimmung hier in der Halle und ich denke, man hat gesehen, dass wir von Anfang an heiß waren und eine gute Abwehr gespielt haben. In der 2. HZ hatten wir dann eins, zwei Phasen, wo wir nicht konsequent verteidigt haben. Aber auch da haben wir uns wieder rausgearbeitet. Alles in allem bin ich stolz auf unsere Mannschaft und ich denke, unterm Strich haben wir ein gutes Spiel gemacht, hier muss man auch erstmal bestehen.

Der Trainer des HC Oppenweiler-Backnang sagt folgendes:

DANIEL BRACK – Ich bin nicht unzufrieden mit dem Ergebnis, ich finde, dass es uns noch Chancen offen lässt für das Rückspiel. Ich glaube, dass wir nach diesem Ergebnis noch Chancen haben, das Weiterkommen zu ermöglichen und wir sind ganz heiß, in Ferndorf diese Überraschung zu schaffen.

Und der TuS-Trainer sagt folgendes:

CEVEN KLATT – Es war schon ein Start-Ziel-Sieg heute, aber mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten. Ich finde, dass wir dominanter und stärker in der 1. HZ agieren, gerade was den Abwehrverbund betrifft, ebenso mit einem guten Lucas Puhl. In der 2. HZ ist das Spiel sehr ausgeglichen und wir haben eigentlich die Möglichkeit uns abzusetzen. Das nutzen wir aber nicht und kriegen dann zu einfache Tore in der 2. HZ und das waren für meinen Geschmack zu viele Tore. Trotzdem erarbeiten wir uns aber eine sehr gute Ausgangslage gerade auch im Hinblick auf Sonntag mit den heimischen Fans im Rücken. Wir wollen natürlich auch zu Hause gewinnen und Plus 3 Tore für uns ist schon eine gute Ausgangslage. Dazu müssen wir Sonntag so verteidigen, wie in der 1. HZ und die Tore von Oppenweiler minimieren.

Bericht: Peter Trojak

Fotos: Andreas Domian

