An zwei Siegener Grundschulen: 19 junge Schülerlotsinnen und Schülerlotsen ausgezeichnet

(wS/si) Siegen 14.06.2024 | Sie haben im vergangenen Jahr an ihren Schulen die wichtige Aufgabe „Schülerlotsin und Busbegleiter“ übernommen: Insgesamt 19 Schülerinnen und Schüler wurden an der Birlenbacher Schule und der Grundschule auf dem Hubenfeld jetzt von Bürgermeister Steffen Mues gewürdigt, der sich zugleich jeweils vor Ort in den Schulen bei den Jungen und Mädchen bedankte.

„Ihr habt etwas ganz Besonderes geleistet“, so Mues. „Neben dem normalen Unterrichtsstoff habt ihr freiwillig noch dazugelernt: wie ihr den Schulweg für euch und eure Mitschülerinnen und Mitschüler sicherer gestalten und Chaos vor und während der Busfahrt verhindern könnt.“ Mit diesem Amt übernähmen die Kinder nicht nur eine wichtige Aufgabe, sondern vor allem auch eine Vorbildfunktion im gesamten Stadtgebiet, so Mues weiter. Als Dank erhielten die Schülerinnen und Schüler im Namen der Stadt Siegen unter anderem eine Urkunde sowie eine 5er-Karte für die Siegener Freibäder in Geisweid und Kaan-Marienborn.

Der Dank der Stadt Siegen galt aber auch den Betreuerinnen und Betreuern, die dieses Projekt ermöglichen: die Schulleiterinnen, die beteiligten Lehrkräfte, die Ausbilderinnen und Ausbilder und die Polizeibeamten, die die Schülerinnen und Schüler an der Birlenbacher Schule unterstützen.

Bereits seit vielen Jahren wird das Projekt „Schülerlosten“ in den Siegener Schulen angeboten. In den letzten Jahren ist der Zuspruch zurückgegangen: Im vergangenen Jahr konnten 33 Schülerinnen und Schüler geehrt werden, davor waren es sogar 42 Jungen und Mädchen. „Vielleicht könnt ihr noch ein paar mehr Mitschülerinnen und Mitschüler dazu bringen, im nächsten Jahr bei diesem Projekt mitzumachen, denn starke Schülerlotsinnen und Busbegleiter wie ihr es seid werden immer gebraucht“, appellierte Mues an die Kinder.



An der Birlenbacher Schule wurden jetzt insgesamt neun Schülerinnen und Schüler für ihren Einsatz als Schülerlotsinnen und -lotsen geehrt.



Urkunden und Freibad-Karten gab es zum Dank auch an der Grundschule am Hubenfeld: Zehn Schülerinnen und Schüler setzen sich hier für einen sicheren Schulweg ein.

Fotos: Stadt Siegen