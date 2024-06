STADTRADELN 2024: Siegen-Wittgenstein radelt zwölfmal um die Erde – Bad Berleburg pro Einwohner am aktivsten

(wS/si) Siegen 19.06.2024 | 2.387 Siegen-Wittgensteiner ließen sich bei der Klima-Aktion STADTRADELN nicht vom oft regnerischen Wetter abhalten. Gemeinsam radelten sie 485.235 Kilometer (rund zwölfmal um die Erde) und sparten damit umgerechnet 81 Tonnen CO2 ein, die entstanden wären, wenn man dieselbe Strecke mit dem PKW zurückgelegt hätte. ***

„Ich freue mich, dass trotz des Regenwetters so viele Radlerinnen und Radler ein Zeichen für den Klimaschutz gesetzt haben“, sagt Landrat Andreas Müller. „Auch das dritte STADTRADELN in Siegen-Wittgenstein war mit seinen vielen Touren und Veranstaltungen eine tolle Werbung für eine klimafreundliche Mobilität. Jetzt hoffe ich, dass auch über die Aktion hinaus möglichst viele öfter und wo immer möglich auf das Fahrrad statt auf das Auto setzen.“

STADTRADELN ist eine bundesweite Aktion, bei der es darum geht, drei Wochen lang möglichst viele Wege klimafreundlich mit dem Fahrrad oder E-Bike zurückzulegen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfassen ihre zurückgelegten Strecken in einer App oder tragen sie nach der Fahrt auf der STADTRADELN-Homepage nach. Freitag ist die Nachtragungsfrist für das STADTRADELN in Siegen-Wittgenstein zu Ende gegangen.

Gemeinsame Touren und Aktionen

Bereits am ersten STADTRADELN-Wochenende wurden mehrere Sternfahrten zum KulturPur Festival auf den Giller angeboten. Insgesamt gab es in diesem Jahr 15 Touren und Veranstaltungen im Aktionszeitraum, darunter eine Foto-Tour zur „Roten Kapelle“ im Westerwald mit dem ADFC Siegen-Wittgenstein oder ein „E-Bike-Fahrtechnikkurs (nicht nur) für Senioren“, angeboten von der Tourist-Information Hilchenbach.

Marcel Feldmann radelt bis nach Athen und zurück

Marcel Feldmann vom Team Grüne Siegen ist beim STADTRADELN 2024 in Siegen-Wittgenstein mit 3.831 Kilometern in dreißig Fahrten am weitesten geradelt. Das entspricht rein rechnerisch etwa der doppelten Entfernung zwischen Siegen und Athen (Luftlinie). Den zweiten Platz belegte der Vorjahresdritte und Sieger des ersten STADTRADELNS Frank Altgeld vom CVJM Büschergrund. Er radelte 2.386 Kilometer. Während des 21-tägigen Aktionszeitraums dokumentierte er dafür 124 Fahrten mit dem Fahrrad. Andreas Semm vom Team Die Radler kommt auf 2.317 Kilometer.

Die Frau, die die meisten Kilometer zurückgelegt hat, ist Sabrina Six vom Berufskolleg Wittgenstein mit 1.886. Jutta Rathmann vom Team EJOT radelte 1.212 Kilometer und Marion Dilling vom CVJM Büschergrund 1.128 Kilometer.

Eine Schule radelt allen davon

Um beim STADTRADELN mitzumachen, muss man ein Team gründen oder sich einem bestehenden Team anschließen. 294 Teams haben sich in diesem Jahr gebildet. Das Gymnasium Stift Keppel hat wie im Vorjahr die meisten Kilometer in der Teamwertung erradelt. Für das Team der Hilchenbacher Schule haben sich 142 aktive Radlerinnen und Radler angemeldet, die zusammen 23.347 Kilometer zurückgelegt haben, das sind 163 Kilometer pro Person. Fast vier Tonnen CO2 wurden damit laut STADTRADLEN-Homepage eingespart.

Den zweiten Platz in der Teamwertung erreichte die DLRG Bad Berleburg mit 98 aktiven Radlern, die 17.214 Kilometer zurückgelegt haben. Den dritten Platz belegt das Team EJOT mit 14.493 Kilometern, die von fünfzig Mitgliedern erradelt wurden.

Bad Berleburg radelt am meisten pro Einwohner

Die Kreisverwaltung Siegen-Wittgenstein hat zum diesjährigen STADTRADELN einen Wettbewerb ausgerufen: Die Kommune im Kreis mit den meisten Radkilometern pro Einwohner erhält ein sogenanntes Parklet, ein Stadtmobiliar mit Sitzgelegenheiten, für den öffentlichen Raum. Es wird außerdem mit einer Fahrradservicestation ausgestattet, an der kleinere Reparaturen oder das Aufpumpen von platten Reifen möglich sind. Das Parklet wird von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der AWO-Werkstatt in Netphen-Deuz in Handarbeit hergestellt. Es hat die Größe eines Parkplatzes und kann bei Bedarf auf Rollen verschoben werden.

Gewinner des Wettbewerbs ist die Stadt Bad Berleburg mit 5,79 Kilometern pro Einwohner. Es folgt Hilchenbach mit 3,88 Kilometern vor Erndtebrück mit 2,84 Kilometern pro Einwohner. In absoluten Zahlen erzielt die einwohnerstärkste Stadt Siegen mit 146.964 die meisten Kilometer, was einem Durchschnitt von 1,39 Kilometern pro Einwohner entspricht. 9.520 Fahrten haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Kreisstadt absolviert, das sind mehr als ein Drittel aller 27.210 STADTRADELN-Fahrten in Siegen-Wittgenstein.

Die Übergabe des Parklets an die Stadt Bad Berleburg erfolgt in der Europäischen Mobilitätswoche im September.

***Anmerkung der wirSiegen-Redaktion: „Der Vulkan Kīlauea auf Hawaii ist seit 1983 kontinuierlich aktiv und emittiert im Durchschnitt etwa 8.000 bis 30.000 Tonnen CO₂ pro Tag. Außerdem: Eine Studie der US Geological Survey (USGS) schätzt, dass es rund 150 bis 200 aktive Vulkane gibt, die kontinuierlich oder regelmäßig CO₂ emittieren, selbst wenn sie nicht in einem eruptiven Zustand sind.“