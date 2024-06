Strategische Fahndung: Mehrere Drogenverstöße sowie Zusammenführung eines entlaufenen Kindes und den Eltern

(wS/ots) Siegen 05.06.2024 | Auch am gestrigen Dienstag (04. Mai) fanden in der Siegener Innenstadt Kontrollen im Rahmen der Strategischen Fahndung statt. So wurden die Siegener Polizisten tagsüber durch Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei bei den Streifen in der Innenstadt unterstützt.

Hierbei konnten die Gesetzeshüter im Oranienpark einen Streit zweier Personen beobachten. Offenbar ging es um Zwistigkeiten bei einem Drogenkauf. Letztlich schlug ein 22-jähriger Beteiligter seinen Kontrahenten und nahm ihm anschließend dessen Bauchtasche ab. Hieraus entnahm er eine Geldbörse und ein Tütchen mit Betäubungsmitteln (Btm). Die Beamten griffen in das Geschehen ein. Aufgrund der Auseinandersetzung bestand gegen den 22-Jährigen der Verdacht eines Raubdelikts und einer Bedrohung zum Nachteil seines 20-jährigen Kontrahenten. Die Beamten nahmen den 22-Jährigen zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen mit zur Polizeiwache und stellten die aufgefundenen Drogen sicher. Die übrigen Personen vor Ort erhielten einen Platzverweis. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 22-Jährige wieder entlassen.

Bei den weiteren Kontrollen in den Abend- und Nachtstunden konnten weitere Delikte im Zusammenhang mit Drogen festgestellt werden. Gegen 21:55 Uhr wurde bei einem 26-Jährigen im Bereich der Sandstraße eine kleinere Btm-Menge gefunden und sichergestellt.

Um Mitternacht konnte im Rahmen einer Kontrolle ein Handel mit einer kleinen Menge an Btm im Bereich des Oranienparks beobachtet werden. Gegen den 25-Jährigen Dealer ermittelt nun die Polizei, die Drogen wurden ebenfalls sichergestellt.

Um 01:00 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte einen 23-jährigen Mann, der auf seinem E-Scooter unterwegs war. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht auf Cannabiskonsum. Da beim Fahren eines E-Scooters die gleichen gesetzlichen Bestimmungen gelten wie beim Autofahren, fertigten die Beamten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und der 23-Jährige musste für eine Blutprobe mit zur Polizeiwache.

Mal einen ganz anderen Sachverhalt hatten die Kontrollkräfte Dienstagabend gegen kurz vor 18:00 Uhr. Dort war in der Innenstadt ein 3-jähriger Junge „gestrandet“, der seine Eltern beim Besuch des Siegener Zentrums verloren hatte. Bereits nach kurzer Suche konnten die Eltern ausfindig gemacht werden und der Dreikäsehoch konnte wohlbehalten übergeben werden.