Tag der offenen Gartentür am 30.06.2024 in Burbach

(wS/bu) Burbach 26.06.2024 | Nach der Corona-Pause kehrt eine beliebte Veranstaltung in der Gemeinde Burbach zurück: „Hinter meiner Hecke – der Tag der offenen Gartentür“.

Insgesamt sieben Gartenbesitzer in den Ortsteilen Burbach und Holzhausen öffnen am Sonntag, 30. Juni 2024, von 13 bis 18 Uhr wieder ihre Gartentür, so dass sie alle Interessierten in dieser Zeit besichtigen können. Reichlich Gelegenheit also, hinter Hecken zu schauen, gleichgesinnte Gartenfreunde zu treffen und sich viele Anregungen und Ideen für den eigenen Garten zu holen. Dazu sind (nicht nur) die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Burbach herzlich eingeladen.

Die Veranstaltung hat bereits Tradition und wird vom Obst- und Gartenbauverein Burbach in Kooperation mit der Umweltberatung der Gemeinde Burbach organisiert.

Diese Gärten stehen am Sonntag offen:

Sabine und David Harris, Gassenweg 17, Burbach

Ein großer, liebevoll selbst angelegter Garten, u. a. mit Bauerngarten und einigen Nutzgartenelementen. Viele Natursteine wurden verarbeitet.

Parkmöglichkeiten: entlang der Straße Gassenweg oder auf dem Gelände des CVJM-Hauses, Gassenweg 28

Klaus Köster, Steinstraße 7, Burbach

„Leben am Hang“ ist das Motto für diesen Garten, der zeigt, dass auch bei ungünstigen Rahmenbedingungen Platz für gärtnerische Ideen ist, so z. B. für Nutzpflanzen in kleinen Hochbeeten, aber auch für Obstbäume, zahlreiche Sträucher und Stauden.

Achtung: Wegen der Steilheit des Geländes und entsprechend steiler Treppen ist dieser Garten nicht für gehbehinderte Personen geeignet. Für alle Gäste gilt besondere Vorsicht!

Parkmöglichkeiten: in der Steinstraße oder am Schulzentrum Killingstraße

Christian Martinus, Hainstr 14 a, Burbach-Holzhausen

Der Garten ist klein, aber fein. Es findet sich hier ein kleiner Hanggarten mit bunter Bepflanzung und vielen DIY- Projekten. Alles im Miniformat: zwei Terrassen, Miniteich und Minirosengarten – „Kein Platz im Garten, kein Problem“ lautet hier das Motto. Obst, Gemüse, es ist alles im Garten da.

Parkmöglichkeiten: Leider gibt es keine Park- und Wendemöglichkeit am Haus, da es sich in einer Sackgasse befindet.

Daher bitte nicht in den Stichweg fahren, sondern entlang der eigentlichen Hainstraße parken.

Bauerngarten des Heimatvereins Holzhausen e.V., Flammersbacher Straße 13, Burbach- Holzhausen

Ein mit viel Liebe von Ehrenamtlichen gestalteter Bauerngarten alten Stils erwartet die Besucherinnen und Besucher. Nutzpflanzen, wie Küchenkräuter oder Gemüse haben dort ebenso ihren Platz wie Blumenstauden.

Parkmöglichkeiten: entlang der Flammersbacher Straße o. an der „Alten Schule“

Ute Kring Fey, Hickengrundstr 72 a, Burbach-Holzhausen

Unter alten Bäumen rund um das Wohnhaus befindet sich der ca. 800 qm große Garten. Situationsbedingt gibt es hier viele schattenverträgliche Stauden. Sonnenliebende Pflanzen finden im durch Basaltsteine abgefangenen, kleinen Hang aber auch noch ein Plätzchen. Das Haus steht in zweiter Reihe, Zugang über die Straße Tannenhügel.

Parkmöglichkeiten: an der Hickengrundstraße oder im Tannenhügel.

Beatrix Peter, Berliner Straße 17, Burbach-Holzhausen

Der Garten teilt sich in drei kleine Bereiche. Ein sonniger Bereich an der Terrasse mit englischen Rosen, Buchs und Eibe, ein überwiegend schattiger Bereich mit Funkien, Waldhortensien, Staudenfingerhut und Glockenblumen. Im halbschattigen Bereich befinden sich ein Kiesbeet und unterschiedliche Stauden. Dominant in diesem Bereich ist eine Hängeblutbuche.

Parkmöglichkeiten: Am Beginn der Berliner Straße, das Haus Nr. 17 befindet sich auf der linken Seite an einem kleinen Wendehammer.

Naturwinkel Hickengrund, am Ende der Hoorwaldstraße , gegenüber der Hausnummer 77, Burbach Holzhausen

Der Naturwinkel im Hickengrund ist nicht nur ein Ort der Erholung, sondern auch ein Lernort. Hier können Besucherinnen und Besucher erfahren, wie sie ihren eigenen Garten naturnah gestalten und damit einen Beitrag zum Erhalt der Biodiversität leisten können. Zum anderen bieten die vier Module Streuobstwiese, artenreiche Mähwiese, Gemüsegarten und Kleingewässer die Möglichkeit, die Artenvielfalt hautnah zu erleben und geben einen Einblick in die Zusammenhänge innerhalb der Natur. Parkmöglichkeiten: Hoorwaldstraße 48 am T 1 Gesundheitszentrum

Der Flyer zur Veranstaltung steht unter www.burbach-erleben.de auf der Startseite zum Herunterladen und Ausdrucken

bereit.