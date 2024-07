„Altes Handwerk – Flotte Sprüche“ ein amüsanter Rundgang durch Siegens Altstadt oder „Von Hökern, Krämern, Kaufmannsleut – Bäcker, Wirt und Lumpengeläut“

(wS/si) Siegen 22.07.2024 | „Spruth, das ist ein Färber,

Göbel ist ein Gerber,

der Reusch wohnt in einem anderen Haus –

und Du bist raus !“ (Siegerländer Kinderreim)

Auf dem Weg durch das alte Handwerkerquartier in der Siegener Altstadt ist das Leben vergangener Zeit auch heute noch spürbar, denn viele alte Handwerksberufe haben ihre Spuren in unserem Sprachverlauf hinterlassen. Sicherlich haben Sie sich auch schon einmal gefragt:

Warum musste der Schuster bei seinen Leisten bleiben und wieso rief man:“ Herein, wenn’s kein Schneider ?“ Was bedeutet es „auf den Hund gekommen zu sein“ ? Oder hatte der Bader vielleicht einen Zahn zuviel gezogen, wenn er die Herren „Über den Löffel balbierte“ ?

Und warum trieb sich der Henker im Winter nachts hinter den Häusern herum ?

Das und noch viel mehr erfahren Sie am Sonntag, den 04.08.24 ab 14.30 Uhr, Treffpunkt Brunnen auf dem Marktplatz / Oberstadt,wenn Stadtführerin Ingrid Heinz alte Zeiten wieder lebendig werden lässt.

Die Teilnahme ist kostenpflichtig (Erw: 12,00 € / K (6-14): 6,00 €), Anmeldungen werden ab sofort von der Stadtmarketing Siegen GmbH unter: hallo@visitsiegen.de oder unter 0271-303-82822 entgegengenommen. Anmeldeschluss: Freitag, 02.08.24 / 16 Uhr

Foto: Katja Nix

Samstag, den 03. August 2024 14.30 Uhr ab Germania / Fissmeranlage „Von Hökern, Krämern, Kaufmannsleut – Bäcker, Wirt und Lumpengeläut“

Was so altertümlich klingt, nimmt die neugierigen Gäste mit auf eine neue Stadtführung aus der Feder von Ingrid Heinz. Mit viel Liebe zum Detail und einer großartigen Auswahl alter Stadtansichten aus dem Kalender „Historische Momente“ (Vorländer Mediengruppe), entsteht vor den geistigen Augen der Teilnehmer sofort das alte Siegener Handelszentrum rund um das Rathaus und die Germania. Während dieses ca. 90minütigen Rundgangs wird auch die Geschichte bekannter Siegener Kaufleute wie J.G. Reichwald, G. Fuchs oder auch Montanus thematisiert und wenn man beispielsweise dem Kolonialwarenhändler J.P. Schuß über die Schulter blicken darf, tut man dies mit einem Schmunzeln, denn der Herr war ein begnadeter Werbetexter:

„Trinke Kaffee mit Genuß, bei J.P. Schuß“. Zum guten Schluss endet diese neue Führung am Anfang der Bahnhofstraße und wer weiß, vielleicht können Sie ja noch auf der „Donge-Bank“ Platz nehmen.

Die Teilnahme ist kostenpflichtig (Erw 12 € / K (6-14 J) 6 €) und eine Anmeldung ab sofort möglich unter: Stadtmarketing Siegen GmbH, Tel. (0271) 303-82822 oder unter E-Mail: kn@visitsiegen.de bis Freitag, 02.08.2024, 16.00 Uhr

