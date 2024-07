Botanische Parkführung am Sonntag, 11. August ab 13 Uhr

(wS/si) Siegen 30.07.2024 | Der Park rund um das Obere Schloss ist wahrscheinlich einer der schönsten Orte in Siegen.

Zu einem Bürgerpark wurde das Areal erst, nachdem die Stadt Siegen 1888 das Schloss mit Grund vom Königreich Preußen erworben hatte. Heute dient das wunderbare Gelände als Erholungsort, Konzertkulisse oder als Standort für kulturelle Veranstaltungen, mit seiner Blumenpracht und dem teilweise exotischen Baumbestand, ist der Park eine absolute Augenweide für Naturliebhaber.

Die städtische Grünflächenabteilung sorgt dafür, dass in insgesamt 3 Pflanzdurchgängen Tausende meist selbstgezogene Blumen in die Erde kommen und die farbenprächtigen Beete die BesucherInnen erfreuen – irgendwas blüht immer. Zurzeit lockt der Sommerflor, der aber schon in einigen Wochen von der Herbst- Winterbepflanzung abgelöst werden wird.

Wer gern mehr zur Parkbepflanzung oder auch zur Pflege der Blumen im eigenen Garten wissen möchte, bekommt jetzt die Gelegenheit: Am Sonntag, den 11.08.24 stehen ab 13.00 Uhr Mitarbeiter der städtischen Grünflächenabteilung zu all Ihren Fragen Rede und Antwort und das kostenlos.

Treffpunkt: Innenhof Oberes Schloss

Das Stadtmarketing Siegen bittet aber dennoch um eine Anmeldung unter: hallo@visitsiegen.de oder telefonisch unter 0271-30382822.

Foto: Stadtmarketing SIEGEN GmbH