DATASEC auf Platz 3 der TOP-Innovatoren Deutschlands: KI-gestützte Prozessoptimierung aus Siegen setzt neue Maßstäbe

(wS/sk) Siegen 05.07.2024 | In einer Welt, in der Milliarden von Datensätze und Dokumente jährlich anfallen, digital prozessiert und langfristig gesichert werden müssen, hat sich DATASEC aus Siegen als Vorreiter etabliert. Die Mission: Die revolutionäre Optimierung und Automatisierung von dokumenten- und informationsbasierten Prozessen mittels Künstlicher Intelligenz. Seit fast 30 Jahren transformiert das Unternehmen die Art und Weise, wie Unternehmen vom Mittelstand bis zum DAX ihre Dokumente, Rechnungen und Korrespondenzen verwalten – effizient, sicher und zukunftsweisend. Vergangenes Wochenende wurde DATASEC auf dem deutschen Mittelstands-Summit in Weimar zum dritten Mal mit dem prestigeträchtigen TOP 100-Siegel ausgezeichnet – eine Ehre, die nur wenigen Unternehmen in Deutschland zuteilwird. Die kontinuierliche Innovationsarbeit hat erneut einen Spitzenplatz eingebracht: Platz 3 unter den 100 deutschen TOP-Innovatoren!

Die besondere Ehrung wurde der Geschäftsführung, bestehend aus Sebastian Weber, Tobias Wilsmann und Tobias Weber von den prominenten Moderatoren Ranga Yogeshwar und Linda Zervakis überreicht. Diese Auszeichnung bestätigt unseren Status als führender Innovator im Bereich der KI-basierten Prozessoptimierung. „Wir könnten kaum stolzer sein und nehmen diese Auszeichnung mit großer Demut entgegen“, sagt Tobias Wilsmann, verantwortlich für die technische Entwicklung. „Dieser Erfolg motiviert uns, unsere Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen in den kommenden Jahren weiter zu intensivieren.“ Die wiederholte Ehrung zeigt, dass DATASEC kontinuierlich auf zukunftsweisende Lösungen setzt und die Innovationskultur fest in der Unternehmenskultur verankert ist.

Siegen kann KI

Die innovativen Cloud-Lösungen aus Siegen sind besonders in der Immobilienwirtschaft unverzichtbar geworden, dort behauptet man seit Langem die Marktführerschaft. Viele weitere Kunden bis hin zu einigen DAX-Unternehmen setzen

ebenfalls auf die Expertise der mittlerweile ca. 350 Mitarbeitenden.

Sie sind Pioniere in der Anwendung von KI- und AI-Lösungen und implementieren diese tiefgreifend in Unternehmensstrategien und Effizienzprozesse – lange bevor andere überhaupt daran denken. Bei diversen Anlässen im Silicon Valley, dem Ursprung vieler AI-Innovationen, wurde bescheinigt, der Branche acht bis zehn Jahre voraus zu sein. In der IT-Branche ist das eine halbe Ewigkeit. Die konsequente Fokussierung auf KI- und AI-Prozesse hat international für Aufsehen gesorgt und die Stadt Siegen auf die Innovationslandkarte gesetzt.

Investitionen in die Zukunft – Startups und New Work

„Unsere Erfolgsgeschichte basiert auf unserer Cloudplattform „DOKU@WEB®“, die digitale Daten und Dokumente sicher und vielfach zertifiziert in der Cloud speichert.

Daneben macht uns der Full-Service-Ansatz als Outsourcer europaweit einzigartig“, erklärt Geschäftsführer Sebastian Weber. Neben der Innovation in die eigenen Lösungen investiert man mittlerweile gezielt in Tech-Startups im Silicon Valley. „Der Austausch mit jungen Unternehmen und Unternehmers ist inspirierend und sichert uns frühen Zugang zu den neuesten Trends und Technologien“, betont Weber. Um unseren Innovationsvorsprung zu sichern, kooperieren wir eng mit der

Wirtschaftsuniversität Wien und haben unser Arbeitsumfeld nach dem New Work- Konzept neu gestaltet. Wir sind stolz darauf, externe Fachkräfte für unser Team gewonnen zu haben und arbeiten erfolgreich mit Mitarbeitern und Partnern weltweit zusammen. „Standorte sind heutzutage sekundär, es sind die klugen Köpfe, die zählen“, so Weber.