Der „Hühner-Baron“ Franz-Josef Wagener aus Netphen-Eckmannshausen

(wS/red) Netphen 08.07.2024 | Ein Verkehrsunfall im Jahr 2019 veränderte das Leben von Franz-Josef Wagener drastisch. Nach Wochen im Krankenhaus und sieben Operationen fasste der damals 66-Jährige einen Entschluss: Er wollte seine langjährige Leidenschaft für die Hühnerhaltung intensivieren. Heute ist der „Hühner-Baron“, wie er liebevoll genannt wird, eine lokale Berühmtheit.

Bereits in jungen Jahren begann Wagener mit der Hühnerzucht. In seinem Elternhaus in Eckmannshausen zog er Hühner, Kaninchen und Meerschweinchen auf und bemerkte schnell, wie anhänglich die Hühner sein konnten. Diese frühkindliche Leidenschaft kehrte nach seinem Unfall zurück. 2021 schenkte ihm seine Cousine 20 ausgewachsene Hühner verschiedener Rassen und einen Hahn, was den Grundstein für seine heutige Hühnerfarm legte.

Auf seinem 2.800 Quadratmeter großen Grundstück mitten in der Natur hat Wagener ideale Bedingungen für seine Hühner geschaffen. Die Tiere können sich frei bewegen und haben Zugang zu Bäumen, Sträuchern und seltenen Pflanzen. Zusätzlich baute er mit Hilfe guter Freunde eigene Stallungen, um den Hühnern auch im Winter ein angenehmes Leben zu ermöglichen.

Wagener bezieht Bruteier aus ganz Europa und sogar aus den Emiraten, oft von vom Aussterben bedrohten Hühnerrassen. Das Sortiment an Eiern, die auf seinem Grundstück produziert werden, ist bunt und vielfältig – von grünen, blauen und pastellfarbenen Eiern bis hin zu mehrfarbigen Exemplaren.

Der Fokus des „Hühner-Barons“ liegt jedoch nicht auf der Eierproduktion, sondern auf dem Erhalt seltener Hühnerrassen. Wagener, der kurz vor seinem 70. Geburtstag steht, verbringt täglich viele Stunden mit seinen Hühnern und seinem Garten. Beruflich war er als Berater in der Pharmaindustrie für Pflanzenmedizin tätig und hat als Schulungsleiter an der Universität Köln und Marburg und beim TÜV gearbeitet.

Die Hühnerfarm von Wagener ist inzwischen ein beliebter Anlaufpunkt für Eltern und Kinder aus der Umgebung. Die Kinder können die Hühner füttern und mit ihnen interagieren, was oft zu tiefen Gesprächen zwischen Eltern und ihren Kindern führt. Ein Besuch bei Wagener bietet Familien eine einzigartige Gelegenheit, Natur und Tierwelt hautnah zu erleben.

Der „Hühner-Baron“ hat zahlreiche Hühnerarten wie Orpingtons, Bielefelder, Vorwerkhühner, Zwerghühner und schwedische Blumenhühner, sowie verschiedene Mischlinge und Wachteln. Die Anzahl der Hühner schwankt, zeitweise leben über 50 Hühner auf seinem Grundstück.

Interessierte können frische, cholesterinfreie Eier direkt bei Wagener in Eckmannshausen kaufen. Zur Zeit können um die 20 Küken auf dem Hof von Wagener besichtigt werden.

Der Verkauf und Besuch erfolgt nach telefonischer Vereinbarung unter der Nummer 0171-7884987.

Neben Eiern bietet Wagener auch Legehennen, Küken und Bruteier zum Verkauf an. Besonders in den Sommermonaten ist es für die Hühner sehr angenehm, während sie im Winter in isolierten Stallungen untergebracht sind.

Franz-Josef Wagener lebt seinen Traum und teilt seine Leidenschaft mit der Welt. Seine Hühnerfarm ist nicht nur ein Hobby, sondern auch ein Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt und ein kleines Paradies in Netpen-Eckmannshausen.

