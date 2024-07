Die Mischung macht’s – Gebrüder-Busch-Kreis macht Kultur für alle Generationen

(wS/hi) Hilchenbach 09.07.2024 | Man konnte Olaf Kemper, dem ersten Vorsitzenden des Gebrüder-Busch-Kreises, die Erleichterung ansehen. Bei der Vorstellung des neuen Programms für die Spielzeit 2024/2025 im neugebauten kmd, dem Kulturellen Marktplatz Dahlbruch, sprach er aus, was viele dachten: „Es ist so schön, dass der Gebrüder-Busch-Kreis und sein Publikum hier wieder eine Heimat finden.“

Aufgrund der Corona-Pandemie und der schwierigen Bauphase in Dahlbruch mussten in den vergangenen Jahren viele Veranstaltungen an andere Spielorteverlegt werden. Jetzt soll alles anders werden. Geboten wird vielfältige Kultur für Jedermann.

Auch dank Sponsoren und Kooperationspartner, wie der Erndtebrücker Kulturinitiative, der Sparkasse Siegen, der SMS group und dem Erndtebrücker Eisenwerk könne man ein abwechslungsreiches Programm für alle Altersklassen anbieten, ergänzte Geschäftsführerin Dörthe Müller.

Angefangen bei den Kleinsten ab drei und vier Jahren, die beim KinderKulturSommer an drei Sonntagnachmittagen (28. Juli, 4. August und 11. August) in den Genuss von wunderbaren und kurzweiligen Theaterstücken kommen. Bei gutem Wetter finden die Veranstaltungen auf der Gerichtswiese neben dem Rathaus statt, bei schlechtem Wetter werden sie in das Hilchenbacher Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde verlegt. Ebenfalls für die ganze Familie ist die Multivisionsshow mit dem Fernsehmoderator Willi Weitzel. „Willis Wilde Wege! – meine Feieraben(d)teuer“ findet am 5. Oktober im Gebrüder-Busch-Theater statt.

Titelbild des neuen Programmheftes und sicherlich eines der Musik-Highlights der Spielzeit:

Stefanie Heinzmann. Die Pop- und Soulsängerin spielt am 23. November zusammen mit dem MIKIs Takeover! Ensemble im Gebrüder-Busch-Theater ihre bekanntesten Songs in einer Klassik-Variation und haucht ihnen so ganz neues Leben ein.

Ein weiterer musikalischer „Kracher“ ist das Konzert „Industry goes Musical“ am 7. September auf dem überdachten Gelände der sms group Dahlbruch. Dort präsentiert die Philharmonie Südwestfalen, gleichzeitig mit kreutalkultur auch Kooperationspartner, gemeinsam mit der Solistin Adrienne Haan beliebte Stücke aus den schönsten Musicals.

Dies ist auch die erste von insgesamt 18 Veranstaltungen, die im Rahmen des Kulturring-Festivals in der Region Südwestfalen stattfinden wird und an dem sich neben dem Gebrüder- Busch-Kreis viele weitere Veranstalter beteiligen.

Außerdem werden das Bläsersextett der Philharmonie Südwestfalen, der Pianist und Dirigent Roman Salyutov sowie das Vokalensemble Capella Cantabilis das Gebrüder-Busch- Publikum mit ihren Darbietungen erfreuen. Bevor gegen Ende des Jahres die Weihnachtsshow „Christmas Moments“ am 1. Dezember, der Liedermacher Reinhard Horn mit seinem Mitmachkonzert für Kinder und das traditionelle Barockkonzert zur Silvesternacht die erste Hälfte der Spielzeit musikalisch abschließen werden.

Aber auch Theater-Freunde sollen im neuen Programm nicht zu kurz kommen. „Erstmals seit einigen Jahren wird wieder ein Theater-Abonnement angeboten“, freut sich Dörthe Müller.

Insgesamt werden zwischen November und Mai fünf Schauspielvorstellungen zu sehen sein.

Auch das beliebte Ohnsorg-Theater steht in Dahlbruch auf der Bühne. Besonderes Schmankerl dabei: Wer für alle fünf Aufführungen einen festen Platz bucht, bekommt 20 Prozent Rabatt.

Neben klassischem Theater und klassischer Musik, wird es bei „LOL – das Comedy Start-Up“ am 8. November eher lockerer und lustiger. Bei dieser unterhaltsamen Stand-Up-Show weiß das Publikum bis zum Schluss nicht, welcher Newcomer am Abend auf der Bühne stehen wird. Fest steht nur: Es wird viel improvisiert, gelacht und es gibt ermäßigten Eintritt für Schülerinnen, Schüler und Studierende. Laut, hemmungslos und stimmungsgeladen wird es am 2. Oktober in der Schützenhalle Erndtebrück.

Als festverwobener Kooperationspartner ist es der Erndtebrücker Kulturinitiative gelungen, an diesem Abend den Top-Act die Höhner mit der Vorband Streetlife zur Jubiläumsfeier der Sparkasse nach Wittgenstein zu holen.

Von der tollen Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg sowie dem sehr abwechslungsreichen Programm zeigten sich auch die beiden Bürgermeister Henning Gronau und Kyrillos Kaioglidis begeistert. Der Hilchenbacher Verwaltungschef schielte außerdem zu dem zukünftigen Moment, wenn der kmd endgültig fertig gebaut ist: „Mit Eröffnung des Hauses wachsen neue Möglichkeiten für noch mehr Veranstaltungen, zum Beispiel für ausgewählte Kammermusik im kleinen Kinosaal.“

Weitere Informationen zur aktuellen Spielzeit und zu geplanten Veranstaltungen gibt es auf www.gbk-kultur.de. Dort können Interessierte außerdem den Newsletter abonnieren.

Ein Grund zum Strahlen. Vor dem neu errichteten kmd präsentiert der Gebrüder-Busch-Kreis gemeinsam mit Bürgermeistern und Sponsoren das neue Spielzeitprogramm