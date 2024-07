Fast 50 Paddlerinnen und Paddler für „Hörst du mich?“ auf der Bigge unterwegs

(wS/car) Olpe 02.07.2024 | Am 22. Juni 2024 fand das „Spenden und Paddeln“-Event des Beratungszentrums „Hörst du mich?“ des Caritasverbandes Siegen-Wittgenstein e.V. auf der Bigge statt. Trotz anfänglich kühlem und regnerischem Wetter ließen sich fast 50 engagierte Teilnehmende nicht davon abhalten, die Strecke von Sondern zur Waldenburger Bucht im Kanu oder auf dem SUP zu meistern, um Spenden für das Beratungszentrum zu sammeln. Sogar ein Hund war mit am Start!

Schon bald wurden die Paddlerinnen und Paddler für ihren Einsatz belohnt: Die Wolken verzogen sich und machten Platz für strahlenden Sonnenschein. Die Freude war groß, als die Teilnehmenden am Zielort ankamen und eine ausgelassene Grillparty die erfolgreiche Aktion abrundete. Insgesamt wurden über 2500 Euro für das Beratungsangebot für Kinder und Jugendliche erpaddelt.

Katharina Jung, die Leiterin des Beratungszentrums, zeigte sich überwältigt von der Spendenbereitschaft und dem Engagement der Anwesenden: „Wir sind unglaublich dankbar für die großartige Unterstützung. Jeder Beitrag hilft uns, unsere wichtige Arbeit für Kinder und Jugendliche fortzusetzen.“

Besonders erfreulich war die Vielfalt der Teilnehmenden. Menschen aus dem Ruhrgebiet – Oberhausen und Dortmund – sowie aus Köln und Düsseldorf hatten sich auf den Weg gemacht, um gemeinsam mit den heimischen Sieger- und Sauerländern einen Tag auf dem Wasser zu genießen und gleichzeitig Gutes zu tun.

Das Event bot eine wunderbare Gelegenheit zum Netzwerken, und alle waren sich einig: Nächstes Jahr sind sie wieder dabei. Neben dem sportlichen Einsatz gab es auch eine spannende Verlosung, bei der drei glückliche Teilnehmende tolle Preise gewannen: ein Wohnmobil-Urlaub in einem Wohnmobil der Campingwelt Hoppmann, ein SUP-Set von Windsurfing Siegerland und eine Überraschungsbox der Sparkasse Attendorn Lennestadt Kirchhundem. Da hatte sich die Teilnahme gleich doppelt gelohnt!

Fundraiser Christoph Eich hat sich für das kommende Jahr ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: „Im nächsten Jahr möchten wir mit 100 Paddlerinnen und Paddlern an den Start gehen und noch mehr Spenden für unsere Projekte sammeln.“

Auch eine weitere großzügige Spende wurde übergeben: Die langjährige „Hörst du mich?“-Freundin und Friseursalonbesitzerin Claudia Brandt hatte ein Jahr lang Spenden für das Beratungszentrum gesammelt und brachte ein 10,9 kg schweres Sparschwein mit, in dem sich knapp 1000 Euro befanden. „Ich werde euch immer unterstützen“, so die sichtlich gerührte Claudia Brandt.

Das „SUP“-Event war ein voller Erfolg und hat gezeigt, wie viel man gemeinsam erreichen kann, wenn man sich für eine gute Sache einsetzt. Die Vorfreude auf das nächste Jahr ist bereits jetzt spürbar – sowohl bei den Organisatoren als auch bei den Teilnehmenden.

Fotos: Caritasverband Siegen-Wittgenstein e.V.