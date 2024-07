„Feier am Wegekreuz“ – Ökumenischer Gottesdienst und „Erbsensuppenessen“ am Sonntag, dem 04. Aug. 2024

(wS/fhd) Wilnsdorf 29.07.2024 | Am Sonntag, dem 04. Aug. 2024 findet wieder eine „Feier am Wegekreuz“ zwischen Wilnsdorfer Ortsteilen Niederdielfen und Rödgen statt. Um 12°° Uhr wird die Veranstaltung mit einem ökumenischen Gottesdienst eröffnet. Geleitet wird der Gottesdienst vom evangelischen Pfarrer Christoph Ottminghaus und der Pastoralreferentin Daniela Bräutigam von der kath. Kirchengemeinde. Musikalisch gestaltet wird die Feier von einem Posaunenchor mit Musikerinnen und Musikern aus Anzhausen und Obersdorf unter der Leitung von Thomas Oerter. Musikalisch einbringen werden sich auch die Kinder von der KITA Herz-Jesu Niederdielfen, unter der Leitung von Janina Müller. Nach dem Gottesdienst gibt es Mittagessen. Schon jetzt können sich die Besucher auf die Erbsensuppe freuen, die der DRK-Ortsverein in der Feldküche „Gulaschkanone“ zubereiten wird. Anschließend gibt es Gelegenheit, sich in geselliger Runde auszutauschen.

Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Trinitatiskirche in Niederdielfen statt.

Das Wegekreuz „Am fahlen Stern“ steht an einer traditionsreichen Stelle. Macher Bergmann, der auf der Grube „Ameise“ bis 1960 als Bergmann sein Brot verdiente, kam an dieser Stelle zweimal täglich vorbei. Zu einer Zeit, als die katholischen und evangelischen Christen in Niederdielfen noch keine eigenen Kirchen hatten (1903 wurde die kath. Kirche erbaut, 1957 die ev. Kirche), kamen sie sonntäglich an dieser Stelle vorbei, um die Simultankirche Rödgen zu besuchten. Bis 1910 wurden die Dielfer Toten auf dem Friedhof in Rödgen beigesetzt. Auch der „letzte Weg“ führte an dieser Stelle vorbei. Für die Katholiken ist es auch heuten noch der Prozessionsweg zur „Heimsuchungsprozession“, die jedes Jahr im Juli vom Rödgen zur Eremitage und zurück geht. Diese „Siegerländer Prozession“ wurde auch von den Pilgern aus Rudersdorf und aus dem Johannland besucht, die über diesen Weg kamen.

Im vergangenen Jahr wurde das Wegekreuz zwischen den Wilnsdorfer Ortsteilen Niederdielfen und Rödgen feierlich in einem ökumenischen Gottesdienst vom katholischen Pfarrer Uwe Wiesner eingesegnet. Unterstützt wurde er dabei von seinem evangelischen Kollegen Christoph Otminghaus. Die Medien berichteten vorab intensiv, sehr viele Besucher kamen zu der Einweihungsfeier. Der kath. Familienverbund Herz-Jesu Dielfen hatte bereits im Jahre 2020 die Idee, das inzwischen baufällig gewordene alte Kreuz zu erneuern. Realisiert wurde das Vorhaben im Jahre 2023 gemeinsam mit der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde, dem Heimatverein Niederdielfen und vom Ortsvorsteher Olaf Withake. Das einzigartige Kreuz wurde vom Schreinermeister Andreas Spork in einer Kombination aus Edelstahl und Eichenholz gestaltet.