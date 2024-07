Ferienspiele im Technikmuseum Freudenberg 2024

(wS/tm) Freudenberg 26.07.2024 | Bei Kindern wird das Technikmuseum Freudenberg immer beliebter. Daher bieten wir auch in diesem Jahr wieder Aktionen für Kinder während der Sommerferien an.

Im Mittelpunkt stehen diesmal Führungen für Kinder zwischen acht und 12 Jahren in der großen Maschinenhalle. Sie werden den Betrieb der großen Transmission erleben und es werden Ihnen die vielen Maschinen vorgeführt und erläutert.

Termine: Mittwochs 31, Juli, 7. August, 14. August. Beginn jeweils 13.30 Uhr, Dauer ca. bis 15.00 Uhr

Kosten: 3 € pro Kind

Anmeldung: 0178 160 5480

Als weiteren Höhepunkt bieten wir am Sonntag, den 11.August und Sonntag, den 18. August Schmieden für Kinder zwischen zehn und vierzehn Jahren an. Jeweils ein Kind kann in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen. Dauer: eine Stunde. Beginn: 10.00 Uhr und 11.00 Uhr sowie 13.00 Ihr, 14.00 Uhr und 15.00 Uhr.

Die Kosten betragen pro Kind 3 €, + 6 € für den begleitenden Erwachsenen.

Schon Tradition ist das sonntägliche Angebot der Lernwerkstatt im Rahmen des Museumsbesuches: Werken für Kinder ohne Voranmeldung. Für die Materialkosten wird um eine Spende gebeten.

Foto: Technikmuseum Freudenberg