Feuerwehreinsatz in Weidenau: Feuer im Mehrfamilienhaus

(wS/red) Siegen 01.07.2024 | Am Montagnachmittag gegen 16:15 Uhr mussten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei nach Weidenau in die Straße Zur Zinsenbach ausrücken. Anwohner hatten dort ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Aufgrund der zunächst unklaren Ausdehnung des Brandes und der Tatsache, dass mehrere Familien in dem Gebäude wohnen, wurde umgehend das Alarmstichwort „Feuer 5 Zimmerbrand“ ausgelöst.

Vor Ort angekommen, stellten die rasch eingetroffenen Einsatzkräfte fest, dass im Keller ein Kinderwagen brannte. Beherzte Bewohner hatten den Brand bereits eigenständig gelöscht. Die Feuerwehr baute parallel dazu die Wasserversorgung auf.

Trotz des schnellen Eingreifens der Bewohner und der Feuerwehr mussten sechs Bewohner des Hauses, darunter vier Kinder, vom Rettungsdienst wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung behandelt werden. Glücklicherweise wurde niemand schwer verletzt.

Die Straße Zur Zinsenbach war im Bereich der Einsatzstelle für etwa eine Stunde gesperrt. Zahlreiche Einsatzfahrzeuge befanden sich in dem Bereich. Bewohner und Passanten konnten die Straße in diesem Zeitraum mit dem PKW nicht passieren.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts auf Brandstiftung aufgenommen.

Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, wie wichtig es ist, keine brennbaren Gegenstände in Gemeinschaftsräumen oder Treppenhäusern zu lagern, um solche Vorfälle zu vermeiden.

