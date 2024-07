Großbrand in Schwarzenau: Scheune wird Raub der Flammen

(wS/red) Bad Berleburg 06.07.2024 | Eine Scheune in einem abgelegenen Feld bei Schwarzenau wurde am Freitagabend ein Raub der Flammen. Anwohner hatten am Abend gegen 21:30 vom Sonnenhang aus eine brennende Scheune am Gegenhang – der Verlängerung des Tiefenbacher Weges – entdeckt und die Feuerwehr alarmiert.

Wie Einsatzleiter Matthias Limper vor Ort erklärte, brannte die Scheune beim Eintreffen der ersten Kameraden bereits in voller Ausdehnung.

Um den Flammen Herr zu werden und auch eine Ausbreitung auf ein nebenstehendes, größeres Gebäude zu verhindern, ließen die Einsatzkräfte direkt nach dem Eintreffen das Einsatzstichwort auf „Feuer4“ erhöhen und somit weitere Feuerwehrfahrzeuge auch mit Wasserreserven alarmieren.

Zudem wurde von der Schwarzenauer Ortsmitte an der Eder eine Schlauchleitung bis hoch oben zur Brandstelle verlegt und mit einer Pumpe zur Wasserförderung zwischengeschaltet. Das Wasser wurde dann zunächst in einen großen Faltbehälter gepumpt und kam von dort direkt an der Brandstelle zum Einsatz. Außerdem erfolgte ein Löschangriff mit dem Dachmonitor des Großtanklöschfahrzeuges aus Bad Berleburg.

In der in Brand geratenen Feldscheune befanden sich neben Brennholzvorräten auch alte landwirtschaftliche Geräte, unter anderem ein Ladewagen und eine Kartoffelsetzmaschine. Sie alle wurden jedoch ein Raub der Flammen.

Nachdem das Feuer unter Kontrolle gebracht worden war, wurden die brennenden Holzstapel auseinander gezogen, weiter abgelöscht und mit Schaummittel bedeckt. Im späteren Verlauf kam noch ein Bagger zur Einsatzstelle, um auch letzte Glutnester noch erreichen zu können.

Nach einigen Stunden konnten die Kameraden endgültig „Feuer aus“ melden und die restlichen umstehenden Gebäude retten.

Im Einsatz waren die Einheiten des Löschzuges 4, mit Schwarzenau, Arfeld, Richstein, Sassenhausen und Dotzlar, sowie der Löschzug 1 aus der Bad Berleburger Kernstadt mit Tanklöschfahrzeug, Drehleiter in Bereitschaft und dem Einsatzleitwagen. Außerdem war ein RTW des DRK Rettungsdienstes aus Frankenberg und eine Polizeistreife im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Polizei aufgenommen.

