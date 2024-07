Helberhausen genießt beim Land Nordrhein-Westfalen doppelte Priorität – 500.000 Euro für die Entwicklung der Dorfmitte in der „Löffelstadt“

(wS/hi) Hilchenbach 02.07.2024 | Die Stadt Hilchenbach hat gemeinsam mit der Dorfgemeinschaft in Helberhausen 2024 viel Gas gegeben, um eine Förderung für die Entwicklung der Dorfmitte in der „Löffelstadt“ vom Land Nordrhein-Westfalen (NRW) zu erhalten. Und dieser große Einsatz aller Beteiligten hat sich nun doppelt ausgezahlt.

Der Rat der Stadt Hilchenbach hatte am 22. Mai 2024 das Gesamtprojekt einstimmig beschlossen und dieses dabei in die Neugestaltung einer Sport- und Freizeitfläche sowie die Neugestaltung eines Dorf- und Spielplatzes in Helberhausen aufgeteilt.

Für beide Bauabschnitte hatte die Stadt Hilchenbach die maximale Förderung in Höhe von jeweils 250.000 Euro beantragt.

Wie das Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes NRW am 2. Juli 2024 mitgeteilt hat, werden im Förderprogramm „Struktur- und Dorfentwicklung des ländlichen Raums“ in diesem Jahr beide Projekte mit der jeweiligen Höchstsumme, also mit insgesamt einer halben Millionen Euro, unterstützt.

Ziel dieses Programms ist es, die ländlichen Räume als Lebens-, Arbeits-, Erholungs- und Naturräume zu sichern und weiterzuentwickeln. Dabei ist es nach wie vor ein besonderes Anliegen, Orte und Räume für das bürgerschaftliche

Engagement und das Zusammenleben in den Dörfern zu fördern.

Diese Ziele standen auch bei beiden Projekten in Helberhausen im Blickpunkt.

Den offiziellen Förderbescheid will die Landtagsabgeordnete Anke Fuchs-Dreisbach in den nächsten Tagen persönlich in Helberhausen vorbeibringen.

Aber schon jetzt ist die Freude in Helberhausen, in der Stadtverwaltung und in der Kommunalpolitik über die sehr guten Nachrichten riesengroß.

„Die Förderzusagen für die beiden Projekte in Helberhausen sind für uns eine tolle Bestätigung dafür, dass wir bei unserer Dorfentwicklung auf der richtigen Spur sind.

Ich freue mich insbesondere auch für die engagierte Dorfbevölkerung in Helberhausen, die ehrenamtlich sehr viel Zeit aufwendet, um ihre Heimat lebenswert und lebendig zu gestalten“, betont Martina Hamann. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Tom Heidel ist die Fachdienstleiterin bei der Stadtverwaltung hauptverantwortlich für die Erarbeitung der Neugestaltung der Dorfmitte und nun auch für die zeitnahe Umsetzung in zwei Bauabschnitten.

Die Stadt Hilchenbach geht dabei von Gesamtkosten in Höhe von etwa einer Millionen Euro aus.

Starken Rückenwind bedeutet die Nachricht aus Düsseldorf auch für die Teilnahme von Helberhausen am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ in 2024 und für den Besuch der Bewertungskommission, der im Zeitraum vom 9. bis 15. September stattfinden wird. Neben vielen weiteren Aktivitäten, die die Löffelstadt präsentieren wird, ist die Neugestaltung der Dorfmitte nun ein Prunkstück, mit dem die Dorfgemeinschaft im Kreiswettbewerb punkten will.

So wird der Sportplatz Helberhausen bald nicht mehr aussehen. In Zukunft soll hier eine lebhafte Sport- und Freizeitfläche entstehen.