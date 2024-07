Kostenfreier Glasfaseranschluss in Niederndorf: Vermarktung startet am 1. August 2024

(wS/fr) Freudenberg 18.07.2024 | Gute Neuigkeiten für Anwohner in Niederndorf. Westconnect plant den Ausbau eines flächendeckenden Glasfasernetzes für schnelles, stabiles und nachhaltiges Internet mit bis zu 1.000 Megabit pro Sekunde. Für die Anbindung an das Glasfasernetz und damit das Surfen mit Highspeed im Internet gibt es zwei Komponenten: die bauliche Voraussetzung in Form eines Glasfaseranschlusses und zusätzlich ein Produktvertrag, um den Anschluss nutzen zu können.

Die Glasfasertechnik bietet schon heute Bandbreiten bis in den Gigabit-Bereich und ist in ihrer Leistungsfähigkeit nach oben nahezu unbegrenzt. Auch beim Thema Nachhaltigkeit können Glasfaserleitungen punkten. Denn reine Glasfasernetze verbrauchen bis zu 15-mal weniger Strom als kupferbasierte Telekommunikationsnetze.

Miroslav Broser, Manager für regionale Kooperation der Westconnect hält fest: „Eine zukunftsorientierte Glasfaserversorgung ist heute von zentraler Bedeutung und eine wesentliche Investition in eine zukunftsfähige digitale Infrastruktur. Denn leistungsstarkes Internet ist für die meisten Menschen unverzichtbar und steigert außerdem die Attraktivität der Stadt Freudenberg als Wohn- und Gewerbestandort.“

Die Vermarktung für den Ausbau der Glasfaserleitungen, die bis ins Gebäude gelegt werden, läuft in Niederndorf vom 1. August bis 31. Oktober 2024. Rund 900 Privathaushalte und Unternehmen können sich in dieser Zeit einen kostenlosen Glasfaseranschluss sichern (sonst rund 1.500 €). Dafür ist es in Niederndorf erforderlich, ein E.ON Highspeed Produkt zu buchen und somit den Anschluss zu aktivieren, um nach Inbetriebnahme mit Highspeed im Internet surfen zu können. Während der Vermarktungsphase sparen Interessierte die Anschlussaktivierung in Höhe von rund 400 € und profitieren damit von einer Gesamtersparnis in Höhe von rund 1.900 €.

Damit der teure Glasfaserausbau wirtschaftlich vertretbar ist, müssen 40% der Haushalte und Betriebe im Stadtteil Niederndorf bis zum Ende der Vermarktungsfrist ein E.ON- Highspeed Produkt buchen. Nur bei Erreichen der erforderlichen Vermarktungsquote von 40% kann der Glasfaserausbau in Niederndorf durch Westconnect tatsächlich stattfinden.

Zudem benötigt Westconnect zur Terminabstimmung die unterschriebene Grundstückseigentümererklärung (GEE) der jeweiligen Eigentümer.

Nur mit dieser Genehmigung kann eine reibungslose terminliche Koordination und bauliche Durchführung garantiert werden, um das Glasfaserkabel auf dem privaten Grundstück zu verlegen.

Darüber hinaus haben Interessierte Anwohner aus Bühl und Oberholzklau noch bis zum 31. Juli 2024 die Möglichkeit sich einen kostenlosen Glasfaseranschluss zu sichern. Auch in Bühl und Oberholzklau ist der Glasfaserausbau an eine Vermarktungsquote von 40% gebunden und die unterschriebene Grundstückseigentümererklärung (GEE) wird benötigt.

Auskunft und Beratung

Die Westconnect ist zuständig für den Ausbau des Breitbandnetzes in den Städten und Gemeinden. Die Ansprache von Kund*innen im Ausbaugebiet und der Vertrieb von passenden Breitbandprodukten erfolgt dienstleistend unter der Marke „E.ON Highspeed“ durch die E.ON Energie Deutschland.

Die E.ON Highspeed Experten laden alle interessierten Bürger zu einer Informationsveranstaltung am Donnerstag, den 25. Juli 2024, um 19 Uhr in das Hotel Haus im Walde, Schützenstraße 31, 57258 Freudenberg ein.

Darüber hinaus stehen die Berater von E.ON für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. Die Beratertage finden immer dienstags, den 13. August, 17. September sowie am 15. Oktober 2024 jeweils von 15:30 bis 18:30 Uhr im Backes Niederndorf, Niederndorfer Str. 64, 57258 Freudenberg statt.

Unter der Rufnummer 0221 – 17732629 können Interessierte in Freudenberg individuelle Beratungstermine vereinbaren. Auskünfte über Produkte und Services gibt es online unter www.eon-highspeed.com/freudenberg. Auf der Internetseite können Anwohner sowie Gewerbetreibende über den Verfügbarkeitscheck sofort prüfen, ob ihr Gebäude im Vermarktungsgebiet liegt, gleichzeitig die Grundstückseigentümererklärung einreichen und ein E.ON Highspeed Produkt buchen.

Alle Anwohner sowie Gewerbetreibende, die einen leistungsstarken Internetanschluss erhalten können, werden zudem per Post von Westconnect informiert.

