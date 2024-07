Kostenloses Angebot des Vereins zur Förderung der natürlichen Lebensgrundlagen e.V

(wS/bu) Burbach 10.07.2024 | Nach dem erfolgreichen Auftakt des Klimaklubs, der sich seit April einmal monatlich trifft, möchte der Verein zur Förderung der natürlichen Lebensgrundlagen e.V. auf die kommenden Veranstaltungen aufmerksam machen. Der Vorstand möchte die Sommer- und Herbstsaison nutzen, um den Kindern und Jugendlichen im Alter von 6 bis 16 Jahren viel Zeit im Freien zu ermöglichen. Zum Jahresabschluss ist jedes Kind eingeladen, unter Anleitung ein sinnvolles, ressourcenschonendes Weihnachtsgeschenk zu basteln. Die Teilnahme am Klimaklub ist kostenfrei, Schnuppern ist möglich. Für die regelmäßige Teilnahme am Klimaklub darf jedes Kind kostenlos (bis einschl. 25 Jahre) Mitglied des Vereins werden.

Eine Anmeldung zu den jeweiligen Veranstaltungen ist unter Angabe von Name, Alter und Kontaktdaten unter natuerliche.lebensgrundlagen@burbach-siegerland.de erwünscht.

25. Juli 2024 – 16.00-17.30 Uhr

Besichtigung von Windpark und Trinkwasserhochbehälter Kalteiche

29. August 2024 – 16.00-17.30 Uhr

Mensch und Natur: Heideblüte in der Gambach mit Angela Müns

12. September 2024

16.00 – 18.00 Uhr

Naturkundliche Spurensuche in Holzhausen mit Ranger Matthias Speck

28. September 2024

Samstag, optionaler Sondertermin

KlimaWelten-Tag in Hilchenbach (private Teilnahme!)

10. Oktober 2024

16.00 – 18.00 Uhr

Abfall Teil 1: (voraussichtlich) Besichtigung der Deponie und Umladestation Fludersbach (Siegen)

17. Oktober 2024

16.00 – 18.00 Uhr

kleine Herbstwanderung im Buchhellertal mit dem Entdecker-Rucksack für Naturschätze

21. November 2024

16.00 – 17.30 Uhr

Spaß und Spiel zum Thema Abfall Teil 2

12. Dezember 2024

16.00 – 17.30 Uhr