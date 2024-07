L562: Nächtliche Vollsperrungen des Wellersbergtunnel in Siegen nächste Woche

(wS/str) Siegen 12.07.2024 | Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung führt in der kommenden Woche notwendige Wartungsarbeiten im Wellersbergtunnel in Siegen durch. Dafür muss der Tunnel in den Nächten von Dienstag auf Mittwoch (16./17.07.) und von Mittwoch auf Donnerstag (17./18.07.) jeweils in der Zeit von 22 Uhr bis 5 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Der Bereich der Sperrung erstreckt sich vom Wellersbergtunnel über die Freudenberger Straße bis zur Sandstraße. Die Auf- und Abfahrten zur HTS (B54/B62) sind in der Zeit der Sperrung nicht möglich. Eine Umleitung erfolgt über die HTS-Anschlussstelle Sieghütte und die Tiergartenstraße.

Mit mobilen Arbeitsbühnen werden alle elektrischen Anlagen des Tunnels gewartet. Diese Arbeiten sind erst nach den Reinigungsarbeiten in dieser Woche durchführbar, so dass eine parallele Umsetzung innerhalb einer Vollsperrung nicht möglich ist.