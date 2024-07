L565: Vollsperrung der Oberfischbacher Straße zwischen Freudenberg-Niederndorf und Oberfischbach in den Sommerferien

(wS/str) Freudenberg 03.07.2024 | Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen nutzt die verkehrsärmere Zeit in den Sommerferien, um Bauarbeiten an der L565 (Oberfischbacher Straße) zwischen Freudenberg-Niederndorf und Oberfischbach durchzuführen. Dafür muss der Bereich zwischen dem Kreisel in Oberfischbach bis auf Höhe der Bäckerei Pieroth von Montag (08.07.) bis zum Ferienende (20.08.) für den Verkehr voll gesperrt werden. Die Brücke über den Heusling wird instandgesetzt und die Straße in diesem Bereich erneuert. Vor zwei Jahren erfolgte die Sanierung des ersten Abschnitts vom Kreisel in Niederndorf bis zum jetzigen Bauabschnitt.

Eine Umleitungsstrecke über Freudenberg und Lindenberg (L280/L512/L562) wird ausgeschildert. Die Bäckerei Pieroth ist während der Bauarbeiten jederzeit aus Richtung Niederndorf zu erreichen.