Lions Club Präsidentenübergabe: Thomas Matena übernimmt Amt

(wS/lc) Neunkirchen – Burbach 05.07.2024 | Seit dem 1. Juli hat der Lions Club Neunkirchen-Burbach im Freien Grund einen neuen Präsidenten. Thomas Matena (links im Bild), ein 47-jähriger Siegener, der dem Club seit mehr als zehn Jahren angehört, hat das Amt übernommen. Matena ist seit 20 Jahren beruflich in Neunkirchen tätig, verheiratet und hat eine Tochter.

Matena übernimmt die Präsidentschaft von Ingo Schultze-Schnabl, der während seiner einjährigen Amtszeit zahlreiche Projekte erfolgreich durchgeführt und eine beachtliche Summe an Spenden gesammelt hat. Diese Spenden, die sich mittlerweile auf über 100.000 Euro belaufen, kommen hauptsächlich der Kinder- und Jugendarbeit in Neunkirchen und Burbach zugute.

In seiner Antrittsrede dankte Matena dem scheidenden Präsidenten für dessen Engagement und erfolgreiche Arbeit im vergangenen Jahr. Gleichzeitig stellte er die Pläne für seine Amtszeit vor. So wird es im Herbst erneut den beliebten Lions Adventskalender geben, der Ende September auf dem Bauern- und Ökomarkt in Neunkirchen vorgestellt wird. Zudem ist wieder das Benefizkonzert mit dem Chor „Haste Töne“ im Winter geplant.

Weitere ehrenamtliche Projekte stehen ebenfalls auf dem Programm, denn der Lions Club Neunkirchen-Burbach im Freien Grund feiert im kommenden Jahr sein 20-jähriges Bestehen.

