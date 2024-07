Mitglied Bau- und Verkehrsausschuss: Henrik Schumann jetzt im Deutschen Städtetag

(wS/si) Siegen 15.07.2024 | Die Universitätsstadt Siegen ist jetzt auch im Bau- und Verkehrsausschuss des Deutschen Städtetages aus Bundesebene vertreten: Stadtbaurat Henrik Schumann wurde im November 2023 zum Mitglied des Ausschusses ernannt und vertritt hier künftig die Siegener Farben.

Am 23. und 24. Mai 2024 nahm er an seiner ersten Sitzung in Aachen teil (der Ausschuss tagt zwei Mal jährlich).

Im Deutschen Städtetag haben sich rund 3.200 Städte und Gemeinden mit rund 53 Millionen Einwohnern zusammengeschlossen. Der kommunale Spitzenverband bezeichnet sich selbst als „die Stimme der Städte“ in Deutschland.

„Ich freue mich sehr über diese Entscheidung und die Möglichkeit, in diesem wichtigen Gremium unsere Erfahrungen einzubringen“, kommentierte Schumann, der nun auf Bundesebene die Rolle wahrnimmt, die Belange der Universitätsstadt Siegen bei Gesetzgebungsvorhaben, Erfahrungsaustauschen und der Erarbeitung von Richtlinien einfließen zu lassen. „Ich profitiere hier vor allem durch die persönlichen Netzwerke in andere Großstädte hinein und den fachlichen Austausch mit Expertinnen und Experten des Bau- und Verkehrswesens“, so Schumann weiter.

Henrik Schumann ist seit dem 1. Februar 2017 Stadtbaurat der Universitätsstadt Siegen und damit für eine breite Palette an Aufgaben zuständig ist, von Straßen und Verkehr über die Bauaufsicht, Liegenschaften und Hochbau hin zu Umwelt und Klimaschutz. Der Diplom-Ingenieur der Raumplanung (TU Dortmund) war bereits in seiner Zeit als Abteilungsleiter der Stadtentwicklung unter anderem für die Projektsteuerung des Siegener Jahrhundertprojektes „Siegen – Zu neuen Ufern“ verantwortlich.



Siegen mischt jetzt auf höchster kommunaler Ebene bei Bau- und Verkehrsthemen mit: Stadtbaurat Henrik Schumann (links) wurde zum Mitglied des entsprechenden Fachgremiums des Deutschen Städtetages (DST) ernannt. Beigeordneter´Hilmar von Lowjewski, Leiter des Dezernats Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen und Verkehr beim DST, gehörte zu den ersten Gratulanten.