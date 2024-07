Sanierungsarbeiten in der Birlenbacher Straße zwischen Geisweid und Langenholdinghausen gestartet

(wS/si) Siegen 09.07.2024 | Mit dem Start der Sommerferien haben auch die Bauarbeiten in der Birlenbacher Straße begonnen: Das Teilstück zwischen Geisweid und Langenholdinghausen wird in zwei

Bauabschnitten saniert, die Straße muss dafür voll gesperrt werden.

Die Strecke wird in den Sommerferien saniert, um eine Beeinträchtigung des Verkehrs, insbesondere des Schulbusverkehrs der Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd (VWS), möglichst gering zu halten. Denn: Auf der Strecke muss der gesamte Asphaltoberbau in einer Dicke von 26 Zentimetern erneuert werden, außerdem werden im Zuge der Maßnahme auch die maroden Anschlüsse der Straßenabläufe instandgesetzt. Der erste Bauabschnitt befindet sich zwischen den Einmündungen Am Breitenbach und Diesterwegstraße. Er soll voraussichtlich Ende Juli abgeschlossen werden. Im Anschluss geht es dann an den zweiten Bauabschnitt zwischen der Einmündung Diesterwegstraße und der Birlenbacher Straße 112a.

Die Arbeiten im zweiten Bauabschnitt sollen zum Ende der Sommerferien fertiggestellt werden. Verkehrsteilnehmende werden über die gesamte Bauzeit über die Hofbachstraße und die Sohlbacher Straße umgeleitet.

Mit rund 896.000 Euro ist die Erneuerung der Birlenbacher Straße die teuerste Straßensanierung der Stadt Siegen in diesem Jahr. Die Kosten werden allerdings zu 70 Prozent durch Fördermittel aus dem kommunalen Straßenbau bezuschusst.

Foto: Stadt Siegen