Schützenfest in Hilchenbach: Ein Wochenende voller Tradition und Freude

(wS/hi) Hilchenbach 20.07.2024 | Gestern begann das traditionsreiche Schützenfest in Hilchenbach und lockte bereits zahlreiche Besucher an. Doch das Wochenende verspricht noch viele weitere Höhepunkte und spannende Momente.

Samstag, 20. Juli 2024

Heute startet das Programm um 14 Uhr mit dem Antreten der Schützen auf dem Marktplatz. Anschließend erfolgt die feierliche Kranzniederlegung am Ehrenmal, ein wichtiger Akt der Erinnerung und Ehrung.

Ab 15 Uhr wird es dann an der Vogelstange bei der Schützenhalle spannend: Das Königs- und Gästevogelschießen steht an. Hier wird sich entscheiden, wer die Königswürde in diesem Jahr erringen wird. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, der Königs- und Gästevogel sowie der Festplatz sind startklar. Getränke sind reichlich vorhanden und gut gekühlt, sodass einem fröhlichen Nachmittag nichts im Wege steht. 🍻

Der Höhepunkt des Tages wird um 19 Uhr die Freiluftkrönung des neuen Königs sein. Anschließend sorgt DJ Philip Torero für Stimmung und lädt zur großen Party ein, die garantiert für gute Laune und ausgelassene Feierstimmung sorgen wird. 💪🏻

Sonntag, 21. Juli 2024

Der Sonntag beginnt um 11 Uhr mit dem beliebten Frühschoppenkonzert auf der Gerichtswiese. Für die kleinen Gäste steht eine Hüpfburg bereit, sodass auch sie auf ihre Kosten kommen und sich vergnügen können. 😉

Um 14:30 Uhr treten die Schützen erneut auf dem Marktplatz an, um den neuen König abzuholen und gebührend zu feiern. Der bunte Familiennachmittag ab 16 Uhr an der Schützenhalle rundet das Wochenende ab und bietet Unterhaltung für Groß und Klein.

Zahlreiche Besucher werden erwartet, um das Hilchenbacher Schützenfest bei strahlendem Sonnenschein zu genießen. 😃

Programmübersicht:

Samstag, 20.07.2024: 14:00 Uhr: Antreten der Schützen auf dem Marktplatz und Kranzniederlegung am Ehrenmal 15:00 Uhr: Königs- und Gästevogelschießen an der Schützenhalle 19:00 Uhr: Freiluftkrönung und anschließende Party mit DJ Philip Torero

Sonntag, 21.07.2024: 11:00 Uhr: Frühschoppenkonzert auf der Gerichtswiese 14:30 Uhr: Antreten der Schützen auf dem Marktplatz und Abholung des neuen Königs 16:00 Uhr: Bunter Familiennachmittag an der Schützenhalle



Das Schützenfest verspricht ein fröhliches und unvergessliches Erlebnis für alle Besucher zu werden!